El Consistorio elimina la rebaja fiscal para los bares del casco histórico

El Ayuntamiento ha decidido, a propuesta del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), eliminar la bonificación fiscal del 50% que disfrutaban los bares del casco histórico en el pago de la tasa por veladores. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, aseguró ayer que "eso se hizo en un momento en que se quería revitalizar la hostelería y el turismo" pero, "como ya estamos sobrepasados, hemos acordado por unanimidad eliminarla".

Hasta ahora a la tasa resultante que pagaban por metros cuadrados de ocupación de vía pública se le aplicaba un 50% de descuento. A efectos prácticos, se trata de una rebaja de entre 30 y 50 euros al año para los empresarios, por lo que el impacto no será muy elevado en las arcas municipales. No obstante, a partir de ahora ya no existirá esa diferenciación entre los establecimientos hoteleros del casco histórico y del resto de la ciudad.

El acuerdo se ha adoptado en la mesa de veladores y cuenta con el visto bueno de todas las partes implicadas. Esta reunión es el punto y seguido a la mantenida por el sector el pasado lunes, en la que se trató la nueva normativa de la Junta de Andalucía sobre las terrazas de establecimientos, que ahora permite la reproducción de música. Los ayuntamientos, según el decreto que aprobó el Consejo de Gobierno a finales de julio, tendrán que adaptar sus ordenanzas en un plazo de 18 de meses y, por este motivo, se ha decidido crear una mesa técnica "para que eleve propuestas a la Gerencia Municipal de Urbanismo". Una de las opciones que contempla incluso es la posibilidad de recurrir el decreto porque todas las partes coinciden es que es de difícil aplicación en Córdoba.

Según el decreto de la Junta, en todos los establecimientos de hostelería podrán instalarse equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales -música pregrabada, radio y televisión-, en espacios "fijos, cerrados y cubiertos", siempre que cumplan con los requisitos contra la contaminación acústica establecidos por cada municipio.

En la reunión también se analió la situación de las zonas de veladores ya ordenadas y la necesidad de incrementar los controles para evitar que vuelvan producirse desajustes, así como la intención de seguir ajustando las distintas zonas.