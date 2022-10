Conflicto por el mercado navideño de las Tendillas: los artesanos acusan a Centro Córdoba de arrebatarles el montaje

Por segundo año consecutivo, el montaje del mercado navideño de la plaza de las Tendillas de Córdoba viene con polémica. En esta ocasión, el colectivo de artesanos que desde 2015 gestiona los puestos acusa a Centro Córdoba, y en concreto a su presidente, Manuel Blasco, de arrebatarles el montaje.

Así lo ha denunciado el portavoz de los artesanos, Luis Fabero, quien ha asegurado que han pedido "una reunión con el organismo competente del Ayuntamiento", pero no se la conceden.

Fabero, que gestiona el Taller Daylus de Ubrique, ha explicado que el pasado 21 de septiembre la delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico, Marian Aguilar, les comunicó en una reunión que este año el montaje del mercado correría a cargo de Centro Córdoba. Desde entonces han intentado, sin éxito, mantener un segundo encuentro con algún responsable del Consistorio cordobés.

"Ya sabíamos que Centro Córdoba estaba metido por medio, en cosas que no son de su competencia", ha aseverado Fabero, y en las que, además, "no tienen experiencia". Poco después tuvieron la confirmación oficial por parte de Marian Aguilar.

Desde 2015, este colectivo formado por 21 artesanos de diferentes disciplinas es el encargado del montaje del mercado navideño de las plaza de las Tendillas, el que antes se inaugura en la ciudad. Al principio, estaban amparados por la Asociación Belenista de Córdoba, organizadora del evento, pero ya lo hacen por su propia cuenta.

En este conflicto, los artesanos cuentan con el apoyo de los Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), cuyo presidente, Antonio Torcuato, los ha acompañado tanti en la reunión que mantuvieron con Aguilar como esta mañana, cuando han dado a conocer su problema.

"Nos van a dejar en la calle, nos van a tirar a la cuneta", ha aseverado Fabero, pero "no lo vamos a permitir". De hecho, asegura que si no montan ellos el mercado en las Tendillas, "no lo va a montar nadie ahí" porque ellos deben ser "la prioridad".

Los artesanos vienen de diferentes puntos de España, aunque la mayoría son de Andalucía y "entre un 40% y un 50% son de Córdoba", ha apuntado Fabero. Además, ha aclarado que el colectivo está dispuesto "a pagar las tasas que correspondan", mientras que, según ha añadido, "Centro Córdoba estaría exento".