Comidas típicas en las fiestas de guardar: Alimentos saludables que aportan "energía de primera calidad"

Potaje de garbanzos con acelgas, habichuelas, bacalao, sopa de ajo... Los alimentos típicos de la vigilia de Pascua de Resurrección son una "comida saludable" que aporta mucha energía al organismo. Incluso quienes se abstengan de comer carne el Viernes Santo tendrán el aporte proteico suficiente con su ingesta.

La enfermera del Hospital Reina Sofía experta en Nutrición María Victoria Fernández señala que las legumbres son "la fuente de energía más sana que tenemos, es una energía saludable y que nuestro organismo gasta, no como la grasa, que se acumula". Aparte, tienen fibra, vitaminas y minerales.

Por su parte, el bacalao es "una fuente de proteína de primera calidad como puede ser el pollo o el huevo", aunque hay que "controlar el punto de sal, especialmente aquellas personas que tengan problemas de hipertensión, pero hoy en día lo venden fresco en todos los sitios".

Además, la sopa de ajo aporta energía a través del pan, mientras que el huevo da las proteínas, que también son "de primera calidad, igual que als del pescado".

Fernández explica que hay muchas formas de preparar el bacalao y una de las más características en Semana Santa es en forma de buñuelos. Se trata de una masa hecha con bacalao, ajo, peregil, harina, huevo y agua que se suele freír en sartén.

Al respecto, esta enfermera de Endocrinología resalta que los fritos se pueden comer "en unas determinadas condiciones": con aceite de oliva virgen extra limpio, que no se use para más de dos frituras y que, al sacar de la sartén o freidora, se coloquen sobre un papel de cocina para que absorba el exceso de grasa. "Eso, acompañado de una ensalada, es un buen plato", indica.

Pero si por algo se caracteriza la Semana Santa es por tres clásicos de la repostería: las torrijas, los pestiños y el arroz con leche, verdaderas tentaciones para los más dulceros. Ante esto, Fernández advierte de que "una torrija me puedo comer, lo que no me puedo comer es una todos los días de la Semana Santa". Por ejemplo, indica que para un niño "una merienda estupenda es un arroz con leche, que lleva cereales y lácteos, pero hay que controlar que no sea demasiado dulce".

"Si luego vamos a andar e ir de procesiones, vamos a gastar esa energía, diferente es que te quedes sentado en el sofá y te hartes de comer dulces típicos a diario", advierte la enfermera.

Y también hay que tener cuidado con los helados y los frutos secos que se toman mientras pasan las procesiones. "Tenemos que controlar esa ingesta para que en una semana no cojamos mucho peso", apunta.

Una opción perfecta para quienes salen por las tardes a ver pasos es preparar un bocadillo en casa de atún o jamón (que son fuente de proteínas) con tomate para tomar luego en la calle. Las empanadas de atún también son adecuadas para hacer una cena o comida de vigilia y "cuanta más verdura le pongamos, va a estar más jugosa". Incluso se pueden hacer de forma individual para tomarlas fuera.

El problema de comer fritos o dulces se da "si abusamos todos los días de ello, sino no pasa nada, siempre que no haya un problema de salud que lo contraindique", incide esta profesional.

Otra comida perfecta para estos días pueden ser huevos rellenos de atún con una ensalada. "No hay que complicarse mucho, sino pensar un poco porque hay cosas que a veces no se nos ocurren, pero son muy fáciles de hacer", advierte.

Para concluir, Fernández destaca que "la Semana Santa no es solo sentarse y comer pipas viendo los pasos, sino que hay que buscar a las hermandades y así, si ese día abusamos un poco de los alimentos, estamos gastando energía y haciendo ejercicio".