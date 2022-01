El Colegio de Médicos de Córdoba pide alternativas para evitar la saturación en la Atención Primaria

El Colegio de Médicos de Córdoba ha pedido a las administraciones más alternativas para evitar la saturación de la Atención Primaria y las urgencias ante la situación generada por la sexta ola del coronavirus en los centros de salud. "Que se busquen más alternativas de desburocratización y de gestión para reconducir las patologías no prioritarias pero que no se deben demorar, evitando que se saturen las urgencias, que ayuden a diferenciar los grupos de riesgo y canalizar a otros niveles para evitar pérdidas innecesarias", han detallado.

Los médicos quieren que desde las administraciones "se les informe adecuadamente a los pacientes de cuando acudir o no, qué deben hacer antes de acudir a las consultas saturadas, que siempre haya información telefónica para ayudar a canalizar estas necesidades, evitando situaciones de desamparo, sobre todo de nuestros mayores", han explicado.

El Colegio de Médicos ha recordado que los sanitarios llevan ya casi dos años luchando "sin medios, sin protección, sin saber bien qué hacer frente al covid" y han destacado que "estamos vacunando, realizando test diagnósticos, rastreos, telemedicina y atención a demanda, todo nuevo y sin descanso, sin dejar de atender las otras patologías demandadas por los pacientes".

La variante ómicron se extiende a un ritmo vertiginoso en Córdoba, y "no perdona a los sanitarios que también caen contagiados, mermando notablemente las plantillas al frente de la Atención Primaria", han destacado, una situación que los ha hecho "despojarse" de su especialidad: "la Medicina Familiar y Comunitaria, bien definida y con unas funciones concretas, y nos hemos entregado a una medicina de guerra".

Los profesionales médicos han expresado que "renunciamos a nuestras vacaciones y a todos los permisos que son necesarios, a veces doblamos guardias, sacrificamos nuestra salud trabajando con desenfreno cubriendo a diferentes compañeros, trabajando con avanzadas gestaciones, dejando atrás a la familia cuando surge un problema a un compañero y salimos al quite para ayudar a la población", por lo que aseguran que "no necesitamos que nos lo digan las administraciones para sacrificarnos, no necesitamos aplausos, necesitamos respeto y ayuda".

Ante ello, los médicos piden a las administraciones que se les informe a los pacientes adecuadamente de cuándo acudir o no a las consultas, que están "saturadas", además de poner en marcha otras alternativas para la Atención Primaria.