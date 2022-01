Ciudad Jardín se siente "olvidada" en Córdoba

El barrio de Ciudad Jardín ha sufrido a lo largo del tiempo un deterioro en sus edificaciones y un envejecimiento de su población que incluso llevó al Ayuntamiento de Córdoba la pasada década a solicitar su acogida al Plan Estatal de Vivienda, que consistía en la mejora de edificios y la accesibilidad de la zona, con el que poco se llegó a realizar. En este barrio, surgido en el siglo XIX por la expansión de la ciudad, se asentó buena parte de la clase obrera cordobesa y muchas parejas jóvenes con hijos. Pero de un tiempo a esta parte el panorama ha cambiado mucho y los vecinos sienten que es una zona "olvidada" por la Administración

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ciudad Jardín es el barrio con la población más envejecida de Córdoba. Casi el 26% de su población tiene más de 65 años, tan solo se le acerca la zona Centro, el eje Tejares-Molinos Alta-Vallellano, donde el porcentaje de población de más de 65 años sobre el total de habitantes de la zona es del 25,44%. Y las viviendas del barrio también son muy antiguas. "Sobre todo las de la zona de la avenida del Aeropuerto y Gran Vía Parque hasta el paseo de la Victoria", destaca el presidente del Consejo de Distrito Poniente Sur, Francisco Luis Porras.

En estos pisos más antiguos hay personas mayores viviendo que necesitan la instalación de un ascensor para poder subir y bajar de sus hogares. "Hubo una especie de proyecto para dotar a esos pisos de ascensores, como el que se ha llevado a cabo en la Fuensanta, pero al final no se llegó a hacer nada. Aquí en Ciudad Jardín hay muchos edificios así y hay personas mayores en ellos que ni siquiera pueden bajar a la calle", añade.

Todo ello en un contexto en el que muchos propietarios se han marchado poco a poco a otras zonas de la ciudad y han optado por ponerlas en alquiler, unos alquileres que son más bajos que en otros puntos de la capital, por lo que son más accesibles económicamente para la población inmigrante, que han colonizado el barrio en los últimos años. "Los estudiantes eran antes los que ocupaban esos pisos vacíos, pero al llevarse a Rabanales las facultades que había cerca, se ha producido un éxodo de estudiantes a otras zonas de la ciudad y ahora viven en ellos gente de otros países que tienen otra forma de vida", sentencia.

Pasan los años, "y los problemas y necesidades de Ciudad Jardín siguen siendo los mismos, los políticos, de cualquier partido, nos prometen mucho, pero luego, nada de nada", insiste. De hecho, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en el pasado mandato en Pleno un plan integral para mejorar el barrio. Un plan que va a cumplir cuatro años, que no tenía fechas de realización y que era la propuesta del entonces equipo de gobierno del PSOE e IU. El PP, entonces en la oposición, también tenía el suyo.

Ese plan pasaba por medidas no sólo en materia de movilidad -como la peatonalización propuesta en Antonio Maura y Alcalde Sanz Noguer-, sino también en alumbrado, arbolado, mejora del pavimento y acerados o fórmulas para disminuir el ruido. A través del mismo se iba a demandar el apoyo de la Junta de Andalucía -a quien se va a pedir una partida para la instalación de ascensores en este barrio- y al Gobierno central, a quien se pediría colaboración en materia de seguridad.

Además, proponía acuerdos con otras instituciones, en este caso con la Universidad de Córdoba, para poner en uso el yacimiento arqueológico ubicado junto al Rectorado y que se encuentra precisamente en Ciudad Jardín, en la avenida Medina Azahara, así como actuaciones para el fomento del comercio de cercanía. La puesta en marcha de un plan global para el barrio no era nueva y ya el PP estando en el gobierno José Antonio Nieto lo propuso al ser una de las zonas de la ciudad que más se estaba degradando.

Mientras que en materia de infraestructuras, los vecinos están “pendientes” de una “necesaria” actuación integral prometida por Urbanismo para mejorar la avenida Gran Vía Parque. “Además, otra zona que está dejada de la mano de Dios es el aparcamiento de la plaza de toros; se habló de hacer uno nuevo y de reservar plazas para residentes, como pedimos, y hasta ahora nada de nada”, sentencia Porras, quien incide en que ese aparcamiento está muy deteriorado "y ahora parece que solo se va a sanear la parte superior".

El presidente del Consejo de Distrito Poniente Sur insiste en que "hay un montón de terreno" en la parte trasera del Rectorado de la Universidad de Córdoba que se podría aprovechar para aparcamientos "para los vecinos de la zona; también se habló de que se podrían aparcar en la zona de las instalaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero al final nada de nada", puntualiza.

Otra demanda de los vecinos es que se ponga en valor el edificio de la antigua Audiencia Provincial. "Se fueron los trabajadores y la zona se ha venido abajo", destaca. Porras asegura que les preocupa que al final ese edificio, "donde nos dijeron que se iban a ubicar las delegaciones de la Junta que están en lugares arrendados", se deteriore. "Esa zona vivía de las compras diarias de los funcionarios que trabajaban en el mismo. Desde que los trabajadores se fueron de allí, los comercios y bares de la zona han perdido calidad de vida", sentencia.

Porras destaca que un ejemplo también del olvido en el que las administraciones tienen a la zona es que la comisaría de la Policía Nacional que en principio se iba a ubicar en la misma, "yo no se ubicará", una zona en la que "se han ido quitando muchos equipamientos municipales que luego se van a necesitar. Se le dieron, por ejemplo, a Mercadona y al Open Arena y desde el Consejo de Distrito pedimos que no se le ceda a más firmas, porque en esa parte estamos necesitados de instituto, centro cívico y centro de mayores", asegura.

Igualmente los vecinos piden una solución para los problemas que sufre en épocas de lluvias torrenciales la zona de Vistalegre, "con la inundación de cocheras" y han demandado al concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, que les dé por escrito la situación en la que se encuentran las obras de calles del barrio. "No nos puede decir que están en contratación, lo queremos por escrito", destaca. "La única que sacaron a concurso últimamente fue la calle Ángel Ganivet, que no la habíamos pedido, y estamos esperando que se ejecute, y hay otras obras que hemos demandado y que ni siquiera están en proyecto ni en estudio. Nos tememos que esto va por mal camino", insiste. "Estos son solo ejemplos de las múltiples necesidades que tiene este barrio, sentimos desazón y desaliento, porque sí, nos llevan diciendo mucho tiempo que nos van a dar soluciones, pero no sabemos cuando", añade.

"Todos los políticos saben de primera mano las necesidades, que ya son históricas, de este barrio, pero el plan integral que necesita para mejorarlo está parado, ni se reactiva ni se recupera, tenemos, por ejemplo, obras que están en el limbo, como las de Maestro Priego López; nos tienen olvidados al perímetro que está en el entorno de República Argentina, Gran Vía Parque, avenida del Aeropuerto y Medina Azahara, nos hemos quedado encasillados", destaca el presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Jardín, Antonio Gallego.

Gallego también destaca que el barrio sigue sin tener acceso a más plazas de garaje, "que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo" y "siguen sin darle solución al aparcamiento de la plaza de toros, donde no se ha cambiado ni la solería". También ha destacado que todas las calles ubicadas entre la avenida del Aeropuerto y Gran Vía Parque "necesitan una reactivación". Además, incide en la necesidad de limpieza que tiene el barrio, "aunque sabemos que desde el Ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo en ese sentido", y de reposición de mobiliario urbano, además de mejoras en acerados y en la iluminación.

El presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín apunta que con refuerzo policial se ha rebajado en los últimos meses el brote de inseguridad que había en las zonas de ocio de Camino de los Sastres, Alderetes y Costa Sol. "Parece que es algo que se ha corregido, que se ha reducido, después de que una época en la que se produjeron, entre otras cosas, destrozos en coches; queremos para estas zonas un entorno amable en el que podamos convivir", insiste.

También destaca la cantidad de locales vacíos que existen en la que es "la zona comercial más grande de Córdoba, tenemos una zona comercial muy interesante. Una cosa nos lleva a la otra, además de la mejora de infraestructuras y la dotación de aparcamientos, un buen comercio vivo de cercanía ayuda mucho a generar ese entorno amable que necesita el barrio", defiende. Gallego cifra en unas 300 ó 400 las plazas de parking que necesitaría Ciudad Jardín. "Este barrio necesita un impulso real, pero esto no es un problema de hoy, esto se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo de olvido, mientras vemos el desarrollo que hay en zonas a nuestro alrededor", sentencia.

El presidente del Centro Comercial Abierto Ciudad Jardín, Ramón Luque, insiste en que negocios cerrados hay en todos los barrios, "lo que ocurre es que en este barrio se ven más porque es un barrio eminentemente comercial, más comercial que otros barrios". Luque destaca que, no obstante, esos locales vacíos va a ser difícil que se llenen en un buen porcentaje, "por la venta por internet, ya no es necesario tener un lugar físico para estar localizado", y añade que los locales están siendo sustituidos por apartamentos.

Luque recuerda que la mayoría de los comerciantes estaba a favor de la peatonalización de la zona de Antonio Maura, siempre que no fuera un experimento y tuviera fácil acceso para la gente de otros barrios. "Cuando se planteó se habló de la cercanía de Ciudad Jardín con la zona Centro y con la Judería y de la importancia que eso supondría para traer al turismo al barrio atraído por el comercio y por la hostelería", incide.

Como Porras y Gallego, Luque insiste en que también para el comercio uno de los problemas más graves que tiene el barrio es la falta de aparcamientos. "Llevamos muchos años demandando una solución a este problema, se habló de la plaza de toros y de República Argentina, pero ningún gobierno municipal ha acabado tomando cartas en el asunto, no se ha hecho nada", lamenta.