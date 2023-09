El Casco Histórico de Córdoba, un barrio de "inseguridad" e "insalubridad" para sus vecinos y comerciantes

Los vecinos y comerciantes del Casco Histórico de Córdoba están "cansados" de la "inseguridad e insalubridad" que supone actualmente pasear y vivir en la zona más famosa e icónica de la ciudad. Un aumento de los robos en los últimos meses, atracos en plena calle a guías turísticos y turistas, carteristas a todas horas por las calles, rotura de puertas y cristaleras a varios locales de la zona, robos en negocios y comercios, un ruido desesperante por la noche que perturba el descanso, además de suciedad por muchos rincones marcan el día a día en el barrio.

Esta es la "realidad" que las asociaciones vecinales integradas en el colectivo Nodo Corduba, junto con comerciantes, guías y vecinos, han denunciado este miércoles en una nueva concentración junto a la Puerta del Puente presentada con el objetivo de reivindicarse ante "esta situación que se mantiene durante mucho tiempo y que va en aumento", tal y como ha explicado uno de los portavoces, Manuel Ortega.

Algunos como Sergio Bueno, que regenta el hotel Los Patios de la calle Cardenal Herrero, ha denunciado "los robos registrados durante los últimos meses" en comercios de los alrededores a su negocio, "además de carteristas", algo que no se puede permitir en un barrio que es "el espejo de Córdoba". "Hace falta mucha más policía", ha reclamado el empresario, petición a la que se ha sumado añadiendo que "no hay policía a ninguna hora del día" otra representante del gremio como Mercedes Moreno, gerente del hostal La Piquera, en la calle Corregidor Luis de la Cerda.

"Mi negocio está frente a una discoteca que no cumple con la normativa, hay mucho ruido y por la mañana me encuentro colillas, pis y vasos en mi puerta. Yo, por ejemplo, me vuelvo en taxi a mi casa porque en las calles no hay nadie de noche porque nadie vive aquí, solo hay turistas. Esta inseguridad se solucionaría con policías patrullando", ha subrayado la joven empresaria, en cuyo hostal entraron a robar el pasado mes de agosto rompiéndole la puerta: "Gracias a Dios no hubo pérdidas porque los ladrones no son expertos", ha señalado.

Y es que Mercedes ha asegurado que en los últimos meses también ha habido robos en negocios como el Horno San Luis (calle Cardenal González) y el Starbucks (calle Torrijos). Pero no solo se están viendo afectados locales. La plataforma Nodo Corduba también ha denunciado varios robos a guías turísticos, algo que ha corroborado Inmaculada Lázaro, que ejerce como guía turística de lujo y no ha dudado en protestar por "la inseguridad" y actos "insalubres" como el que provocan los coches de caballos. "Esto parece el Bronx", ha señalado.

La presidenta de la Asociación de Vecinos La Medina y miembro de la plataforma Nodo Corduba, Lourdes Martínez, ha asegurado que los ladrones "van reventando persianas y cogiendo lo que pillan por las tiendas. Esto va a robo por noche y atraco por día y el nido principal es el Puente Romano. Esto ya no es un barrio seguro... La Judería es la seña de identidad y está abandonado por parte de las autoridades, es una vergüenza que pase esto en una ciudad que vive del turismo", ha continuado.

Nodo Corduba exige una junta de seguridad

El portavoz de Nodo Corduba, Manuel Ortega, ha hecho un llamamiento al alcalde de Córdoba, José María Bellido, exigiendo que "responda a alguna de las cuatro solicitudes enviadas" con el objetivo de convocar una junta local técnica de seguridad que marque un plan en el Casco Histórico "contra la inseguridad y una estrategia de intervención policial" de la zona, ya que "lo que hay ahora mismo es un turismo caótico y necesita coordinación".

La junta de seguridad no solo irá destinada a terminar con la delincuencia que denuncian vecinos y comerciantes del barrio, sino que Nodo Corduba busca que "se termine con la suciedad, ya que los alrededores de la Mezquita-Catedral están limpios, pero basta con callejear para ver que el Casco Histórico es insalubre". Eso se añade a otro problema, como que "el Ayuntamiento debe frenar la despoblación del barrio, que ha pasado de 33.000 vecinos a 29.000 en tan solo un mandato de gobierno", ha añadido el portavoz.