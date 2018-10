Casado defiende que el PP es el partido que "más ha hecho por Andalucía"

"Podéis decir sin complejos que el PP es el partido que más ha hecho por Andalucía". Este fue el mensaje que lanzó ayer el presidente del PP, Pablo Casado, en la clausura de las jornadas que los eurodiputados europeos celebraron en Córdoba y que contó también con la presencia del líder andaluz, Juanma Moreno. Casado arengó así a los suyos en plena precampaña de las elecciones andaluzas, en la que auguró que se dará por fin el cambio en Andalucía. "El cambio es necesario, porque no merecéis más estas cifras de paro ni la falta de inversión", insistió Casado, quien animó al PP andaluz a "no agachar la cabeza" porque, insistió, "el PP es quien más ha hecho por Andalucía". "Esta tierra no aguanta más corrupción, más paro, más despotismo; esta tierra ha dicho basta ya y tenéis detrás al mayor partido de España y de Europa para lograr el cambio", concluyó Casado su intervención.

No fue su única referencia Andalucía. El líder del PP se refirió también a la "instrumentalización" que el PSOE hace de las instituciones con motivo de la celebración ayer del consejo de ministros en Sevilla. Casado calificó el encuentro de "acto de campaña electoral" y avanzó que "ya veremos qué medidas tomamos en función de lo que se apruebe". El líder del PP se mostró muy crítico con el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a los que considera "enemigos íntimos". Así, se preguntó "para qué se reúne el consejo de ministros en Andalucía si lleva tres meses sin hablar de esta tierra".

En la misma línea se pronunció el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien aseguró que tanto la Junta como el gobierno central no tienen "escrúpulos" para "utilizar las instituciones" y consideró que el acto se trata de un "intento desesperado del socialismo" para encauzar la campaña electoral. "Hay muchísimo nerviosismo en el PSOE andaluz", insistió Moreno. El líder del PP andaluz también puso en duda la utilidad de la reunión del Gobierno en Andalucía, si no sirve para "derogar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz" o hablar "del AVE a Granada y Almería".

Moreno avanzó además que "cuando sea presidente" de la Junta de Andalucía va a reestructurar la delegación andaluza en Bruselas para que no sea "un chiringuito para cuando va la presidenta" como ahora. De hecho, la institución tendrá "rango de viceconsejería" y habrá una evaluación mensual para dar cuenta de las acciones que realiza.

El líder del PP andaluz lamentó que "por culpa del PSOE no hayamos sido capaces de alcanzar la convergencia" pese a las ayudas europeas que se han recibido ya que no se han ejecutado.