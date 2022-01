El Carnaval de Córdoba 2022 cambia su programación como medida "más sensata" para poder celebrarse

"Si no recibimos una llamada por parte de las autoridades y que nos ordenen otra cosa, el Carnaval se va a celebrar". Así ha confirmado a el Día Alfonso González, presidente de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, que volverán los disfraces y las chirigotas a las calles cordobesas en este 2022. Eso sí, se han tomado medidas extraordinarias: La cabalgata del Puente Romano y la Gran Cabalgata serán sustituidas por una fiesta en La Corredera y el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro -en adelante, COAC- "será un poco más reducido" que en otras ocasiones por los grupos que han tomado la decisión de no participar.

Tras una reunión entre la propia asociación y la concejala de festejos, Marián Aguilar, se decidió optar por no celebrar las cabalgatas carnavalescas como medida "más sensata" ante la incidencia al alza que, por aquel entonces, experimentaba la variante ómicron en la tasa de contagios, y que a día de hoy se mantiene en niveles elevados. La diferencia que existe con la de los Reyes Magos -que sí se celebró- es que, en este caso, "no hay una ruta alternativa para pasar por el centro", según afirma González. Entre eso y para evitar las aglomeraciones que se producen en el Puente Romano, se han suspendido ambas.

Por lo demás, el Carnaval seguirá su curso con la elección del Sultán y la Sultana y la tradicional salmorejá (a cargo de la Peña La Jarana) el día 6 de febrero a las 12:30 en la plaza de La Corredera, y terminará con la quema del MOMO el día 5 de marzo a las 12:00 en la misma emblemática plaza. Además, también se podrá disfrutar de las agrupaciones en las calles, las fiestas infantiles, el pregón que este año lo dará José Caballero o el Carnaval de los mayores el día 18 (en el Gran Teatro).

Respecto al concurso, "no hay motivos para que no se celebre", responde González a la preguntas sobre una posible cancelación, debido a que algunos grupos se han caído para este año. Desde la Asociación Carnavalesca insisten en que no se han planteado en ningún momento suspender el COAC de este año porque, principalmente, "se tiene que respetar tanto a las agrupaciones que no quieren o no pueden participar como a las que sí". En total, participarán 33 agrupaciones.

A principios de año, el presidente de la Asociación salió a explicar, vía Facebook, algunas de las cuestiones formuladas por muchos carnavaleros que estaban suscitando ciertos debates. ¿Por qué no se puede aplazar las fechas del concurso? El IMAE, que es quien gestiona las actuaciones del Gran Teatro, no tiene fechas disponibles para posponer el Carnaval, porque el Carnaval ocupa una reserva natural del inmueble de 11 días -este año 7 días- y que, en cualquier caso, el IMAE ya tiene cubiertos con otra programación. Por lo tanto, "es imposible", decía González.

Para entrar al teatro, cuyo aforo permitido se mantiene al 100%, será necesario presentar el pasaporte covid o, en su defecto, una prueba PCR negativa que será válida hasta 48 horas desde su realización. Cierta polémica relacionada con algunos miembros de las agrupaciones que han decidido no vacunarse ha sido zanjada por la asociación, que los obligará a realizarse una prueba de antígenos 15 minutos antes de subir al escenario "y si se niegan no podrán participar".

El sabor más amargo será para aquellas agrupaciones que, si en el día de actuar dan positivo en bloque, quedarán eliminadas. Así, está reflejado en unas bases paralelas que se han establecido para esta edición, afirma González.

Puedes consultar la programación completa del Carnaval 2022 en este enlace.