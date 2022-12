Cáritas atiende a 854 personas sin hogar en Córdoba en 2022

Cáritas Diocesana ha atendido en la provincia de Córdoba desde el 1 de enero de este 2022 hasta el pasado 30 de noviembre a un total de 854 personas sin hogar. Así lo ha anunciado la coordinadora de Acción Social de Personas sin Hogar, María Calleja, este lunes durante la presentación de la campaña de Navidad de la asociación, que este año tiene por lema Esta Navidad like al corazón, la Navidad es de todos, no les dejes fuera.

La campaña, perteneciente al Programa Personas sin Hogar, busca "visibilizar a las personas" que viven en la calle, "darles voz y ponerles rostro" en estas fechas "llenas de reuniones familiares en las que hay que recordar que son muchos quienes no tienen un hogar, son invisibles para el mundo y no pueden cubrir las necesidades básicas". Así, el delegado diocesano de Cáritas Córdoba, Pedro Cabello, ha precisado que "hay que tomar conciencia de la otra Navidad, la de quienes viven en la calle".

La coordinadora de Acción Social de Personas sin Hogar ha señalado que, de las 854 personas atendidas, 740 son hombres y 114 mujeres, pues el perfil mayoritario es el de un hombre de entre 36 y 60 años. Con respecto a la nacionalidad, la atención está repartida, ya que 432 personas han sido españolas y 412 migrantes.

En total, han sido 421 las personas que la organización ha atendido en la calle con la unidad móvil, de las que a 330 se les ha aportado recursos como alimentación, ropa de abrigo, escucha y cercanía, entre otras muchas necesidades básicas. Por su parte, 190 personas han podido dormir a lo largo de este año en la Casa de Acogida Madre del Redentor de Cáritas, 27 han sido alojadas en un piso de atención primaria y 35 en alojamientos protegidos. Todo ello atendiendo al total de 465 solicitudes que ha recibido la casa de acogida en 2022.

La radiografía del sinhogarismo en Córdoba preocupa mucho a Cáritas, pues la organización ha advertido que cada vez más mujeres y jóvenes están solicitando su ayuda debido a la vulnerabilidad de la mujer ante la violencia de género, y la dificultad de encontrar una salida laboral y el desamparo social en los jóvenes.

"Exigimos derecho a la vivienda y a la protección social, el derecho a tener una comunidad donde desarrollarse y una serie de medidas públicas que presten una mejor red de apoyo a quienes lo necesitan", ha explicado Cabello, que ha hecho hincapié en la importancia de "mejorar la salud mental y que los servicios sociales que apliquen medidas urgente", así como "contar con iniciativas legislativas para la regulación de personas migrantes y que se fomente la vivienda pública y los alquileres sociales".

Pobreza en Córdoba: de la pandemia a la inflación

El director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz, ha pedido a la ciudadanía que "abra los ojos" y que saque a flote "su solidaridad" ante las personas que viven en la calle, pues "todo el mundo necesita un hogar donde satisfacer las necesidades básica y humanas". Ruiz ha añadido que, todavía a falta de que se cierre el 2022, más de 30.000 familias en la provincia han requerido de las ayudas de la organización.

Se trata de un dato muy similar al de un 2021 todavía marcado por la crisis de la pandemia y en el que Cáritas asistió en Córdoba a más de 35.000 familias. Este año, "la inflación y la subida de precios han afectado a los más vulnerables" y eso, como ha asegurado el director de la organización, ha obligado a que "muchas personas que nunca había precisado de los servicios de ayuda, ahora acudan para cubrir sus necesidades básicas".

Lo que más preocupa a Cáritas Córdoba, como ha admitido Ruiz, es que cada vez precisan ayuda más mujeres jóvenes españolas de hasta 40 años con estudios primarios o sin formación e hijos a su cargo. "Hay dos fenómenos que preocupan: la feminización de la pobreza y el de la trasmisión intergeneracional de la pobreza a los hijos de familias pobres, que están condenado a ser adultos pobres", ha lamentado.

Con respecto a las ayudas económicas aportadas de 2022, la gran mayoría han sido de emergencia social, alcanzando datos similares a los de la crisis de 2008, como ha comentado el director de Cáritas Córdoba, que ha precisado que solo en necesidades básicas se han invertido mas de 772.000 euros este año repartidos en alimentación (158.500 euros a través de códigos QR y tarjetas monedero), en vivienda (128.500), en suministros (74.500), en gestiones de hogar (43.500), en reformas del hogar (240.000), en acabar con la brecha digital y aportar material escolar (36.500) y en gastos de necesidades médicas (89.000).

A la presentación de la campaña Esta Navidad like al corazón, la Navidad es de todos, no les dejes fuera ha acudido Omar Bekri, participante en el Programa Personas sin Hogar. A sus 24 años, es un claro ejemplo de la importancia de las ayudas que aporta Cáritas, pues llegó a España en 2017 huyendo de "los problemas y la pobreza que hay en Marruecos", pero tuvo un accidente laboral que lo dejó un año en el hospital. Ahí recibió la ayuda de la asociación, que le facilitó el estudio del español y un curso de costura que le ha permitido a día de hoy poder trabajar y empezar a huir de la exclusión social.

"Estando solo y sin familia, lo mejor que me ha podido pasar es encontrarme con Cáritas, que es como una familia y me ha permitido arreglar mis papeles o sacarme el carnet de conducir. Cuando tu propia familia te tira, en Cáritas te encuentras a otra familia, por eso voy a ser como esas miles de personas que han salido adelante y se independizan con su trabajo", ha comentado Omar con lágrimas en los ojos, con esa particular mezcla entre la emoción y la satisfacción del que ha encontrado una mano amiga.