Cáritas Córdoba asistió a más de 35.000 personas durante 2021: "La desigualdad en la ciudad no para de crecer"

Más de 35.000 personas fueron asistidas por Cáritas Diocesana en toda la provincia de Córdoba durante el año 2021. Así lo reflejan los datos que componen la memoria de actuaciones de la organización católica en el ejercicio del pasado año. La mayoría de los usuarios atendidos, en concreto 31.707, fueron ayudados por las 167 Cáritas parroquiales cordobesas y los 3.293 restantes, por los Servicios Generales.

El 90% de la atención que han trasladado desde la institución cristiana se basa en ayudas de alimentación, junto con un 40% correspondiente a suministros y alquileres. Además, la sanidad, educación, ropa y transporte han sido otros de los servicios que se han prestado desde los distintos grupos de Cáritas.

Por otro lado, de las más de 3.000 personas atendidas desde los Servicios Generales, 905 han sido ayudadas en el servicio de ropero; 935 desde los programas de personas sin hogar y 172 personas han recibido atención por situación de vulnerabilidad desde distintos proyectos (familias mayores, migrantes, VIH...).

El servicio de empleo e inserción laboral es otra de las ramas de Cáritas donde más incidencia se ha observado. En total, 957 personas han sido acogidas en los distintos programas: 122 usuarios han participado en cursos de formación y talleres para el empleo; 116 personas en exclusión han sido contratadas por la empresa de inserción de cáritas, Solemccor, y a 42 personas se les han gestionado ofertas de empleo externas.

"Detrás de cada cifra hay una historia de vida, de superación, de entrega por los demás y apuesta por las capacidades de todas las personas", ha subrayado el director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz, quien ha insistido en que "a nuestro alrededor hay muchas familias en situación de pobreza que necesitan nuestra ayuda y nuestra colaboración". El perfil mayoritario de personas atendidas por la organización católica corresponde a mujeres de nacionalidad española, con una edad comprendida de 31 a 40 años, con hijos y sin formación académica.

Ruiz también ha contextualizado los datos presentados en una situación de post pandemia, y ha insistido en que, aunque en muchos casos, la crisis sanitaria parece superada: "Podemos constatar que para muchas familias cerca de nosotros la ansiada normalidad queda aún muy lejos".

Situaciones como la pandemia del coronavirus y la invasión rusa han generado una actual crisis económica que se refleja en una subida de precios desde en los servicios de electricidad hasta en la alimentación, algo que ha provocado que muchas familias tengan que acudir a Cáritas por primera vez.

Además, el director de la organización en Córdoba ha comentado que la subida de precios en los combustibles o la luz ha provocado un aumento en las ayudas destinadas a estos servicios y, aunque los datos de asistencia en este año 2022 no se han cerrado, ya "se nota un aumento de ayudas en suministros eléctricos desde el último cuatrimestre del 2021".

"Muchas personas en Córdoba no tienen lo necesario para poder vivir con dignidad. La desigualdad en la ciudad no para de crecer", ha advertido Ruiz, quien a su vez ha afirmado que Cáritas puede constatar un aumento de más del 36% de exclusión en toda Andalucía. El director también ha querido recordar que cuatros barrios de Córdoba capital aparecen en la lista de los 15 más pobres de España, como indica el informe Urban Audit.

La memoria de actuación también refleja una inversión en programas de intervención social de 4,1 millones de euros, de los cuales el 22% provienen de fondos públicos y asociaciones locales, además de la colaboración de administraciones como el Ayuntamiento y la Diputación de la ciudad; el 78% de fondos restantes provienen de iniciativas privadas, entre ellas el Cabildo de Córdoba.

Ruiz ha informado que Cáritas diocesana de Córdoba ha destinado 7,7 millones de euros en servicios a las personas que sufren riesgo o exclusión social en toda la provincia cordobesa. Además, el director ha mencionado los proyectos de cooperación internacional y nacional destacando una gran colaboración con las ayudas de emergencias de ámbito internacional como el conflicto ruso, y nacional como la erupción del volcán en la Palma.

El servicio del voluntariado

Más de 1.600 personas voluntarias son las encargadas de atender las demandas de los usuarios en Córdoba. Una de ellas es Carmen Quero, quien ofrece su tiempo a los más necesitados desde la parroquia de la Fuensanta.

"Hoy en día, regalar el tiempo es el bien más preciado; estamos metidos en una espiral en la que vamos a una velocidad vertiginosa y no nos paramos a pensar en el que tenemos enfrente", ha indicado la voluntaria. Quero ha mostrado su compromiso con la asistencia a los demás y ha resaltado que, en muchos casos, hay usuarios que solo acuden a ser escuchados. Por ello, Cáritas también trabaja el apoyo emocional desde la escucha y cercanía frente a situaciones de gran ansiedad.

"Si Cáritas no existiera, habría que inventarla", han sido las palabras del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien ha calificado las cifras expuestas como "altas" y ha indicado que incluso cuando las personas tienen cubiertas todas sus necesidad y se encuentran "en un estado de bienestar superlativo, ahí también haría falta la caridad". "No solo suple lo que falta, es un plus, es escuchar, acompañar y ayudar", ha defendido el prelado.