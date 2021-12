Cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba: Ciudadanos se reparte las competencias de David Dorado

Diciembre arranca en Córdoba con crisis política y cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la retirada de competencias y responsabilidades de gobierno al concejal de Cs David Dorado después de que la Fiscalía haya encontrado indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores de Infraestructuras -delegación de la que era responsable- correspondientes a 2020, el alcalde, José María Bellido (PP), y la primera teniente de alcalde delegada de Turismo, Desarrollo Económico, Solidaridad e Igualdad, Isabel Albás (Cs), han anunciado este miércoles, 1 de diciembre, los cambios del cogobierno en el Ayuntamiento.

Con el caso Infraestructuras se ha abierto una crisis política que tenía que ser resuelta cuanto antes, primero con el cese, que no ha sido cese sino retirada de competencias, de David Dorado y luego con un cambio de gobierno en Capitulares, que ha sido anunciada hoy.

Así, el grupo municipal de Ciudadanos se repartirá las competencias que hasta ahora ostentaba David Dorado. Será Antonio Álvarez el que asuma la responsabilidad de la delegación de Infraestructuras, la de Medio Ambiente y continuará al frente de Comercio y Gestión y Contratación. Isabel Albás asumirá la presidencia de Sadeco, que va a compaginar con su responsabilidad en Turismo, Igualdad y Solidaridad.

María Luisa Gómez Calero, que es concejal independiente, presidirá Cecosam (que antes encabezaba Antonio Álvarez) y Participación Ciudadana, además de la delegación de Casco Histórico, que ya ostentaba, mientras que Manuel Torrejimeno se quedará con las funciones dentro de Consumo, además de Salud, Deportes, Educación e Infancia.

Así, a Dorado finalmente no se le ha reasignado ninguna función, deja de ser responsable de las delegaciones de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como se ha quedado sin la presidencia de Sadeco y sin la tenencia de alcaldía que ostentaba. No obstante, mantendrá su acta de concejal en el grupo municipal de Ciudadanos y mantiene sus funciones de viceportavoz, a pesar de las peticiones de la oposición de su cese total.

"Desde el gobierno local hemos actuado con ejemplaridad, con celeridad y contundencia y hemos sido parte fundamental a través del informe de la asesoría jurídica de la Junta de Gobierno Local sobre las presuntas irregularidades", ha defendido una vez más el alcalde, José María Bellido, en su intervención. Las conclusiones de la Fiscalía, asegura, "vienen derivadas de este informe, ha sido el gobierno local el que ha puesto freno y arrojado transparencia, le pese a quien le pese".

El alcalde ha valorado que han pasado 12 días desde que se tuvo conocimiento del informe de la Fiscalía y ya "la coordinadora ha sido cesada, se ha activado una nueva investigación interna para detectar si las irregularidades se remontan a pasados años, con una celeridad contundente y todos los recursos públicos para llegar al fondo de estos asuntos".

Dorado, ha valorado Bellido, "no está imputado, ni investigado, ni señalado por parte de la Fiscalía en el escrito que se remite al juzgado". El cese de sus funciones, que se produjo el pasado lunes, "es una decisión basada en el ejercicio de la mayor transparencia, fue el propio Dorado el que inició la investigación sobre el alcance de las irregularidades". A partir de ahí el cogobierno de Cs y PP y "el propio David Dorado, que ha entendido que es mejor mantenerse a un lado" ha abierto una remodelación dialogada del actual gobierno local, ha explicado el alcalde.

Paralelamente, ha afirmado Bellido, "parte de la oposición ha tratado de extender la sombra de la duda", considera que hay "un linchamiento" sobre David Dorado y ha querido comparar la situación con la de la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, quien "sí estaba señalada por la fiscalía (en relación con una obra que hizo en la parcela donde se ubica su casa de Obejo al llevar a cabo un zuncho en la misma) y no dejó su acta, hoy Ambrosio pide que se aparte a Dorado del gobierno y de su ejercicio como concejal cuando no está señalado, por qué ella sí puede seguir con sus funciones y David Dorado no", se ha preguntado.

La forma de trabajar en Infraestructuras, ha reconocido el alcalde "no es nueva ni ha arrancado este mandato, quienes hoy exigen vamos a ver qué hacen cuando se vean reflejados en el espejo de sus propias exigencias". Aunque sí ha admitido que "está siendo un trance muy duro para el gobierno local, empezando por mi, pero podemos decir alto y claro que le hemos puesto freno".

Bellido ya ha advertido que con este cambio en las competencias da por cerrada "esta situación transitoria" de la que "no habrá más novedades mientras que el avance de las investigaciones no diga lo contrario". Las responsabilidades políticas "ya están asumidas y partir de allí no hay más que decir", ha expresado.

El alcalde también se ha referido sobre el voto en contra de Dorado a la destitución de la coordinadora general de la Delegación de Infraestructuras, que según fuentes municipales, ha sido la gota que ha colmado el vaso para que haya sido relegado de todas sus funciones. Sobre ello, el alcalde ha asegurado que la situación "ha sido aclarada" y conversada también con David Dorado.

Comisión sobre los contratos menores

La comisión permanente que puso en marcha la Junta de Gobierno Local para mejorar la transparencia en la contratación pública, ha alcanzado las primeras valoraciones. En ella, se ha acordado establecer un procedimiento "mucho más garantista, más mecanizado y automático para evitar que se puedan producir estas situaciones". Sin embargo, el alcalde ha admitido que "si hay alguien que quiere eludirlas, lo hará. Vamos a poner los protocolos para que no se repita pero si alguien quiere hacerlo, es inevitable".

Actualmente, en Infraestructuras hay un subdirector general que está asumiendo las funciones en cuanto a la supervisión de los contratos que están surgiendo. Bellido ha asegurado que cada tres meses hay un informe que analiza todos los contratos menores y "las advertencias que se hacen son a muy pocos contratos, no todo está mal, pero queremos llegar a la excelencia".

Sobre el la investigación que David Dorado encargó al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, para investigar contratos desde el año 2016 "estamos valorando si se lleva a Asesoría Jurídica Municipal o sigue adelante con Valeriano Lavela, pero versará sobre los contratos que tienen ya diligencias abiertas en la Fiscalía".