Los sindicatos alertan de que la brecha salarial baja en España pero crece en Córdoba

La brecha salarial ha crecido un 0,39% en Córdoba en un año. En términos absolutos y según el informe presentado por la Unión General de Trabajadores (UGT) los hombres cobran de media 15.195 euros al año, mientras que el salario medio de las mujeres es de 11.658, por lo que podemos afirmar que hay una diferencia salarial de 3.537 euros, es decir, un 23% de brecha. Si se comparan con otras provincias, Huelva ocupa el primer puesto, con un 39% de brecha, seguida de Cádiz (27%) y Sevilla (24%). En el lado contrario, Almería es la que menos desigualdad salarial tiene, con un 12%.

En el estudio de la UGT, se refleja que la brecha salarial en 2018 en la provincia de Córdoba fue del 23%, lo que supone una subida con respecto al ejercicio anterior, que se cifró en 22,61%. En Andalucía, el dato fue del 24,4%, muy superior a la brecha salarial media española, que en 2018 fue del 21,9%.

La secretaria de Organización y responsable de Mujer de UGT Córdoba, Carmen Jurado, ha explicado de que "una mujer sin formación en nuestro país cobra un tercio menos de salario que un hombre en sus mismas condiciones y, si es licenciada o tiene un Grado o Doctorado, percibe una cuarta parte menos que un hombre. Además, se promociona más a los hombres con el mismo nivel de estudios, a pesar de que haya más mujeres con titulación universitaria", ha afirmado.

Entre los distintos tipos de brecha, la responsable de Mujer del sindicato ha recordado que existe una dificultad de acceso al empleo. “Las mujeres representan el 60% de la población que no tiene trabajo ni lo busca, pero las razones son distintas a las de los hombres. Ellas, en un 39% no trabajan para ocuparse de las labores del hogar, mientras que ellos, en un 57% no se ocupan porque ya están jubilados”.

Hay que recordar que los últimos datos del paro (enero 2020) reflejaban que en la provincia de Córdoba hay 70.199 personas desempleadas, de las cuales 41.917 son mujeres y 28.282 son hombres. En lo que sí son mayoría las mujeres es en los contratos a tiempo parcial. En Andalucía, el 63% de los contratos a tiempo completo son para hombres, frente al 37% de las mujeres y el 75% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres.

En lo que respecta al techo de cristal, Jurado esgrimió que “a pesar de estar igual o mejor cualificadas, existe una barrera invisible que nos impide llegar a los puestos más altos de las empresas, las universidades, el deporte, la cultura o la ciencia”.

Brecha salarial en los partidos políticos y sindicatos

En los principales partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales a nivel regional UGT ha encontrado la siguiente representación de mujeres en sus ejecutivas:

PSOE Andalucía: 47,8%.

PP: 34,8%

IU-Los Verdes: 46,5%.

Podemos: 57,6%.

UGT: 44,4%.

CCOO: 52,4%

Confederación de Empresarios de Andalucía: 15,8%.

En los cuidados es evidente que no existe un reparto equitativo, según UGT. Son las mujeres las que se toman, en un 92,54%, las excelencias por cuidados, por tan sólo un 7,45% de los hombres. Además, cuando tienen hijos el acceso al empleo por parte de la mujer es menor y mientras más hijos tienen se emplean menos fuera de casa. Así, el colectivo femenino dedica una media de 12 horas más a la semana al trabajo no remunerado que los hombres, y si hay hijos esa cantidad sube a 16.

Brecha digital

Como novedad, este año se ha estudiado la brecha digital. Centrándonos en las TICS, el número de hombres que realiza actividades formales de educación relacionado con las TICS quintuplica al de las mujeres. No obstante, el 90% de los productos tecnológicos están diseñados por hombres, mientras que el 80% del consumo está influido por las mujeres.

CSIF reclama la equiparación de los sueldos

Para el sindicato de CSIF Córdoba "las medidas para atajar esta discriminación deben asentarse sobre una premisa básica: a igual trabajo, igual salario". La responsable de Igualdad de CSIF Córdoba, Eva Vázquez, ha asegurado de que "los datos demuestran que el mercado laboral cordobés aún tiene un largo camino que recorrer para llegar a una igualdad plena. Año tras año, los sueldos de las trabajadoras siguen siendo inferiores a los de sus compañeros en casi todas las actividades económicas".

Con motivo del próximo 22 de febrero, Día Internacional de la Igualdad Salarial, ambos sindicatos coinciden en pedir el cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, "de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con respecto a la obligatoriedad de empresas y Administraciones públicas de negociar e implementar un Plan de Igualdad, incluyendo la auditoría salarial entre mujeres y hombres".