La Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba ya tiene fecha de apertura

Ya hay fecha de apertura para la nueva Biblioteca del Estado Grupo Cántico de Córdoba, que abrirá sus puertas antes de lo previsto, según ha informado este lunes el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina. Hasta el edificio del parque de Los Patos ya han llegado gran parte de los fondos de la Biblioteca Provincial de Amador de los Ríos, un trabajo que comenzó el pasado 23 de octubre y que concluirá de manera definitiva a finales del próximo mes de enero.

Es la fecha que ha anunciado el delegado del Gobierno en su última visita a las instalaciones, que ya van tomando cuerpo y donde ya están depositados miles de libros para consulta. Para Molina, la del Grupo Cántico "va a ser la mejor biblioteca de España".

En su intervención en la gran sala de préstamos, ha recordado aquel 23 de marzo con la visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el depósito de una edición facsímil de una revista del Grupo Cántico y el libro Desde el sur te lo digo, de Antonio Gala, que fueron los primeros ejemplares que ocuparon una de las estanterías de la biblioteca.

Ahora las estanterías están ya repletadas de ejemplares y el traslado "está yendo como esperábamos puesto que ya está hecho el 75%", ha apuntado. La Junta tenía previsto que el traslado concluye en febrero, sin embargo, el plazo se ha acortado "y vamos mejor de lo que parecía marcándonos el tiempo", ha reconocido.

Y si el 75% de los fondos ya están en su nueva ubicación, ¿qué pasa con el 25% restante? Pues, según ha detallado Molina, ese 25% se trata de fondos históricos y requieren un trato con "mayor delicadeza", por lo que su traslado es "más complicado". A pesar de todo, ha insistido en que "vamos muy bien de tiempo".

Además de los fondos históricos, también faltan los que van destinados a la sala de lectura y los de la biblioteca infantil, que tiene entre 10.000 y 12.000 ejemplares.

El traslado de los fondos, ha continuado, provocó que el pasado 11 de diciembre se suspendiera el préstamo de ejemplares de la biblioteca de Amador de los Ríos para poder seguir haciendo el trabajo. Molina ha avanzado también que será el próximo 22 de diciembre cuando la biblioteca provincial cierre sus puertas de manera definitiva después de casi 40 años de funcionamiento "para que se pueda trabajar en los últimos detalles que quedan". "Será el cierre definitivo de la biblioteca que abrió en 1984", ha añadido.

Es más, durante "un tiempo" ambas instalaciones permanecerán sin servicio "para terminar el traslado", ha destacado, al tiempo que ha añadido que "poner en marcha un edificio de estas características es complicado".

Molina ha indicado también que después de las fiestas navideñas se llevarán a cabo en la biblioteca de Los Patos simulacros de evacuación y también se pondrá a punto el material informático, además de formar al personal". Por todo ello, ha anotado, "seguimos los planes que teníamos y esperamos poder abrir al público a finales de enero; la previsión era abrir en febrero, pero vamos mejor de lo que preveíamos".

130.000 ejemplares

Por su parte, el director de la Biblioteca Provincial Amador de los Ríos, Francisco del Río, ha señalado que la nueva biblioteca Grupo Cántico contará con un catálogo de entre 120.000 y 130.000 ejemplares, si bien, físicamente "no se podrán ver todos porque no es recomendable". No obstante, quedarán depósito y habrá acceso a un catálogo público. Es decir, que si algún usuario pide un título que no esté expuesto, pero sí en depósito podrá sacarlo.

Del Río ha añadido que con el traslado "nos hemos adaptado a las condiciones del edificio, que tiene accesibilidad total". Como ejemplo, ha detallado que las estanterías tienen también uso para personas con movilidad reducida.

Otro de los aspectos que ha citado es la importancia del trabajo de la mudanza que se ha hecho en los últimos meses. La instalación de Amador de los Ríos, ha recordado, fue "provisional" y ha durado 40 años. "Todo lo teníamos en depósito y el trabajo ahora ha sido inmenso de reorganizar el fondo para poner una parte en libre acceso y otra no", ha indicado.

Además, ha detallado que todos los ejemplares que estaban en Amador de los Ríos estarán en su nuevo emplazamiento y que los únicos nuevos fondos son los que corresponde al legado que ha hecho la familia del poeta Pablo García Baena.

Con licencia desde 2010

La Biblioteca del Estado, que se ubica en el conocido Parque de los Jardines de la Agricultura, y que se conoce por ello como la Biblioteca de Los Patos, se ha convertido en un pozo sin fondo en el que el Gobierno central ha invertido dinero y más dinero en los últimos años.

Así, de los 8,7 millones por los que se adjudicó la obra en el año 2014, el coste final de la infraestructura -por ahora- se ha disparado ya hasta los 18,7 millones de euros, es decir, diez más de lo previsto. De ellos, 1,3 millones de euros se han reservado para la adquisición del mobiliario. O lo que es lo mismo, el sobrecoste de la actuación es de un 114% más de lo que se había barajado en un principio.

Al proyecto inicial, que cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados, se le concedió licencia en 2010. Varios años después de la concesión de la licencia y de iniciar las obras el proyecto se paralizó en 2014, algo que, unido a la aparición de restos arqueológicos, llevaron a la administración estatal a redactar un nuevo proyecto, en este caso de terminación de la obra. Así las cosas, las actuaciones se reanudaron en 2019 y será en 2024 cuando de una vez por todas abra sus puertas.