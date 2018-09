Bellido responde a García y le acusa de hacerse fotos con dictadores muertos

Gancho ayer de derecha del portavoz municipal del PP, José María Bellido, para responder al gancho de izquierda que le propinó un día antes el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), con el cambio de nombre de las calles franquistas como motivo. "Va a ser difícil que en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo lleguemos a la unanimidad a la hora de decidir cómo se deben llamar las calles franquistas, porque hay partidos que son parte del franquismo y a los que les gustan las calles de genocidas", defendió García el pasado miércoles.

"El señor García no está en condiciones de dar lecciones de democracia a nadie; en sus vacaciones va a paraísos comunistas a hacerse fotos con líderes comunistas que eran dictadores", le respondió Bellido ayer. El portavoz municipal del PP se refirió, entre otros viajes, al realizado por García en el verano de 2014 a Bulgaria y Rumanía en el que se inmortalizó fotográficamente hablando junto a bustos junto a Karl Marx, Lenin y Stalin.

Bellido insistió en que "seguimos con las cortinas de humo; y como ya se ha agotado el tema de [la propiedad] de la Mezquita-Catedral, el señor García toma el relevo de la señora Ambrosio, como en una carrera de atletismo, García toma el testigo y saca ahora el cambio de nombre de las calles". "Prefiero no responder a más cortinas de humo, porque me parece irrelevante, no le importa a nadie, y lo único que quieren es hacer mucho ruido para tapar las vergüenzas de un gobierno que no hace nada", puntualizó.

Bellido realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que denunció carencias en el entorno de la Arruzafilla "como la parcela que lleva años abandonada en la calle Teruel. Además en los terrenos del parque de la Arruzafilla no se ha hecho nada y existen asuntos también pendientes como la Ronda Norte".