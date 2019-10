Bellido aclara que los Edusi no peligran al tener un plazo de ejecución hasta 2021 o 2022

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha aclarado tras las críticas de IU sobre la continuidad de los fondos Edusi que no peligran porque “tienen un periodo de ejecución hasta 2022 y 2021, según los casos”.

El regidor ha recordado que el actual gobierno local de PP y Cs lleva cien días, de modo que “si hubiera un peligro, tendría que ser de antes, porque en tres meses no da tiempo, por muy malos que fuéramos, a que se pusieran en peligro todos los fondos europeos”.

En este sentido, el primer edil ha remarcado que “hay una comisión, se trabaja y ahora mismo no hay ninguna alerta que haya saltado por algún sitio”.

Por otro lado, ha dicho que el impacto económico de las ordenanzas fiscales para 2020, que puede estar rondando los ocho millones de euros, puede que sea “incluso más”, a expensas de ver “el efecto después de un año”.

En este sentido, ha ejemplificado que “no se contabilizan las figuras que no se suben, porque podrían haberse actualizado al IPC y no lo hacen”.