El Ayuntamiento no descarta ahora revertir la peatonalización de La Viñuela

El Ayuntamiento de Córdoba no tiene reparos en que vuelvan los coches a la avenida de la Viñuela. Al menos es lo que ha puesto de manifiesto el alcalde de la ciudad, José María Bellido, durante la presentación del espectáculo de luz y sonido navideño de la calle Cruz Conde, después de conocer los resultados de la encuesta realizada en el barrio acerca de este proyecto y que ha arrojado que casi el 70% de los consultados está en contra de la peatonalización de la vía.

Fue en junio del año pasado cuando el Consistorio puso en marcha esta prueba de movilidad comercial, que nació con algunos detractores. Es más, el día de la puesta en marcha de la iniciativa se oyeron gritos tales como "ahora los vecinos, que se jodan" o "esto es una vergüenza", para recriminarle incluso el hecho de que "han puesto como zona peatonal la avenida de la Viñuela y no la de Jesús Rescatado -avenida que está justo al lado y que también es comercial- porque cobran zona azul y cobran dinero".

Ahora, año y medio después los detractores han ganado la batalla y han reconocido que quieren que los vehículos regresen a esta vía. Al conocer los resultados, el primer edil ha recordado que la propuesta "venía consensuada tanto por la Asociación de Comerciantes como por el Distrito Levante", si bien, ha reconocido que "en esos días detectamos que a pesar del consenso institucional a pie de calle no era tal".

"Dijimos que íbamos a hacerlo temporalmente a modo de prueba para ver cómo evolucionaba, ha anotado Bellido, quien ahora asegura que espera que los resultados de esa encuesta lleguen al Ayuntamiento para obrar en consecuencia.

A la espera de que se produzca un "diálogo entre los vecinos", el primer edil ha dejado claro que los resultados llegan gracias a la participación ciudadana, que ha demostrado que "no está de acuerdo con la peatonalización". Por ello, no ha tenido reparos en asegurar que "no vamos a dar inconveniente para que la circulación de vehículos vuelva a la calle".

"No somos tan soberbios, si prefieren otras soluciones, volveremos a retomar esa calle con coches; no lo tomamos como una afrenta", ha subrayado.