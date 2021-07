La Viñuela: año uno de una peatonalización en Córdoba

Hace poco más de un año, el Ayuntamiento hacía realidad la peatonalización –a modo de prueba– de la avenida de la Viñuela. Una peatonalización que que no estuvo exenta de controversia dado que algunos vecinos y comerciantes se quejaron de la medida al propio alcalde el día de la inauguración. Se oyeron gritos tales como “ahora los vecinos, que se jodan” o “esto es una vergüenza”, para recriminarle incluso el hecho de que “han puesto como zona peatonal la avenida de la Viñuela y no la de Jesús Rescatado [avenida que está justo al lado y que también es comercial] porque cobran zona azul y cobran dinero”.

José María Bellido defendió que la peatonalización de la Viñuela era una demanda de años. Recordó que en el gobierno en el que también participó de José Antonio Nieto [de 2011 a 2015] era ya un planteamiento que venía tanto de la Federación del Comercio, como del Centro Comercial Abierto (CCA) Viñuela y de los vecinos. Para añadir que tras la situación vivida por la crisis del coronavirus, en la primera visita que hizo a la reapertura de tiendas retomaron este tema en el que ya se estaba trabajando desde la Delegación de Movilidad, que era tratar de acelerar aún más esta peatonalización. Un año después, la controversia, que aún existe, es menor. Son más los que están a favor que los que están en contra de la medida.

“Pensamos que las zonas peatonales son buenas para las zonas donde hay mucho comercio”, destaca el presidente del Centro Comercial Abierto Viñuela, Manuel Calvo. “Por eso la solicitud al Ayuntamiento es de hace muchos años”, añade. Para los responsables del CCA, la zona de la Viñuela es ideal para peatonalizar ya que defienden que es una zona donde “hay menos incidencia de tráfico y se perjudica menos al vecino”. Calvo recuerda que en la peatonalización estaban de acuerdo tanto la asociación de vecinos del barrio como Mercamar –colectivo de comerciantes del mercado de la plaza de la Mosca– y que en plena pandemia del covid se le dijo al Ayuntamiento que era el momento de poner a prueba “esta zona como zona peatonal”.

“Hacerla peatonal supuso en un principio un rechazo tanto de vecinos como de comerciantes; en principio todo el mundo cree que es algo malo, pero a lo largo de un año se han dado cuenta de que es algo bueno, porque la gente del barrio se ha adaptado a esa zona y ha tomado la calle y a la gente que nos visita le resulta más cómodo porque se encuentran en vías sin tránsito de vehículos”, cuenta.

El presidente del CCA es consciente de que cuando se peatonaliza surgen problemas de aparcamientos y eso se convierte en un handicap, ya que la zona servía de parking para medio centenar de coches. Cuando el CCA solicitó la peatonalización al Ayuntamiento, le ofreció alternativas. “Aquí hay zonas donde se pueden hacer aparcamientos y se habilitó para ello un lugar al lado del cementerio de San Rafael”, puntualiza Calvo, quie regenta Telas Vicente.

La peatonalización de la Viñuela ha coincidido con una época en la que por culpa de los efectos económicos del covid se han despoblado muchos locales. De hecho, el CCA cuenta con más de 400 establecimientos de los que están ocupados unos 250. “No obstante, también es verdad que se han abierto otros, tanto en esa zona que está peatonalizada de la Viñuela, como en la zona de Jesús Rescatado”, comenta.

El presidente del Centro Comercial Abierto incide en que la zona de la Viñuela está siendo una zona por la que se preocupan potenciales ocupantes de establecimientos vacíos. “Si finalmente se queda como peatonal y se actúa sobre la zona con esos aproximadamente 110.000 euros de los que se habló en su momento, la gente lo va a ver mucho más positivo. Nosotros hacemos un seguimiento total de esa calle desde el primer minuto de su peatonalización y hoy en día está totalmente ocupada desde primera hora de la mañana, además de que la visibilidad del pequeño comercio es muchísimo mayor que en otra zona en la que haya coches aparcados, como es el caso de la avenida de Jesús Rescatado”, defiende.

La avenida de Jesús Rescatado es, como él dice, la otra zona del barrio que, en este caso, el Centro Comercial Abierto Viñuela quiere convertir en semipeatonal. “Lo que está claro es que no puede haber un acerado de dos metros en Jesús Rescatado donde no se puede transitar bien, sobre todo por la afluencia de público y sobre todo en un momento de pandemia como éste en el que hay que guardar una cierta distancia social”, comenta.

Calvo insiste en que en muchas ciudades españolas y europeas se está apostando por la peatonalización de sus zonas comerciales, “por ciudades sostenibles, y creemos que eso es un punto más a nuestro favor para hacer definitivamente peatonal a la avenida de la Viñuela y después semipeatonalizar Jesús Rescatado”. Si se pregunta en La Viñuela por lo que ha supuesto un año de peatonalización, Calvo responde que “principalmente destacaría el optimismo de la gente y la aceptación que ha tenido”.

Tras este primer paso, desde el CCA creen que ya es hora de pasar a una segunda fase, la de hacer una plataforma única. “Y más cuando hay cierto interés por ocupar esos locales que están vacíos en la zona, ya que a nosotros nos llama mucha gente interesada en establecer aquí su negocio y nos preguntan si esa zona va a seguir hacia adelante en cuestión de ser peatonal; nosotros les respondemos que nuestra intención es que siga y que se amplíe a Jesús Rescatado”, insiste.

“Este año de peatonalización ha sido beneficioso para el comercio”, defiende Sandra Carmona, quien regenta la tienda Dándara. “La gente se queja de la falta de aparcamiento, pero bajas la calle y hay un parking grandísimo y el Centro Comercial Viñuela tiene otro en el que la gente que compra tiene una hora gratis”, sentencia. Carmona destaca que la calle se suele llenar de niños y algunas de las madres acaban comprando en alguna de las tiendas. “Se mueve algo más de dinero con la peatonalización”, considera.

No piensa igual Paqui Pérez, de Cortinas Mafra. “La peatonalización para nosotros no ha sido una buena idea, estamos bastante peor, porque solo tenemos el paso de los vecinos, los coches no pueden entrar y al no tener la gente aparcamientos ni pasar con el coche, pues no nos ven”, defiende. Pérez se muestra convencida de que en época de pandemia no era el momento de hacer la prueba de la peatonalización.

"Con lo que ya teníamos en lo alto no era el momento de añadir un problema más”, dice. Otro problema para ella es el intenso ruido que provocan los niños en la calle, “con las pelotas, con las piedras, se esconden dentro de los escaparates; para eso están los parques”, sentencia. “Además, a mí nadie me pidió opinión sobre la peatonalización; nos dijeron que era por unos meses y llevamos ya más de un año”, añade. “Y si la quieren hacer peatonal que empiecen por Jesús Rescatado y por todo el tramo de la Viñuela y que la gente pueda pasear como en la calle Cruz Conde, no como si esto fuera un parque”, opina.

Para Manuel Rubio, de La Verdad Confecciones, el año de peatonalización ha supuesto “la recuperación de un espacio público para los vecinos, para los visitantes, para distintos colectivos que puedan utilizar la vía pública para hacer, por ejemplo, conferencias, para que el CCA en el momento en el que las autoridades nos lo permitan podamos hacer eventos lúdicos, para la dinamización comercial del barrio...Ha sido un año de expectativa a la espera de que este proyecto se finalice”. Rubio tiene fe en que se finalice. “Si después de 20 años luchando por ello no tuviéramos fe, hubiéramos olvidado el proyecto hace 14 o 15 años”, defiende.

El CCA quiere, como él refiere, una peatonalización de verdad, con un equipamiento más completo, “con esa plataforma única, con una zona de reunión, que tenga una accesibilidad mejorada, un acompañamiento de aparcamientos, un entoldado, una iluminación mejor, unos puntos limpios...”. Rubio habla así de un proyecto que tiene más de 60 claves distintas “de la que tan solo se han aplicado una o dos, entre ellas el paso de vehículos; el proyecto es mucho más ambicioso”, cuenta.

Ese proyecto del CCA data de principios de la pasada década de los 90 y se realizó a través de un estudio de viabilidad que se hizo desde la Universidad de Córdoba, concretamente desde la Facultad de Empresariales. “En ese estudio como objetivo se concluyó en la peatonalización de ciertas partes de nuestra zona comercial y en la semipeatonalización de otras para priorizar el uso público de la vía y mejorar la actividad comercial”, explica.

Rubio insiste en que en el caso de Jesús Rescatado se trata de una avenida con aceras “que son muy escasas; la acera de la izquierda no llega a los dos metros y la de enfrente tiene un metro escaso. Además, en el momento en el que por servicio público tienes que tener los contenedores en la puerta... es que los contenedores te están quitando la acera; es un atraso tercermundista que en la calle principal de un centro comercial haya 12 contenedores que no se han podido quitar todavía pero que vamos a seguir luchando para que se eliminen de la avenida Jesús Rescatado”. A pesar de que quieren la peatonalización definitiva de la avenida de la Viñuela, considera que en la ciudad de Córdoba el Ayuntamiento tiene ahora necesidades más acuciantes. “Lo entendemos, pero no cejamos en el empeño de que la peatonalización mejore y vamos a seguir insistiendo”, puntualiza.