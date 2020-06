El Ayuntamiento le ha puesto el prólogo a la peatonalización de la avenida de la Viñuela con una inauguración, paseo incluido, en el que han participado, entre otros, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, el teniente de alcalde de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, y el presidente de la Federación del Comercio Comercio Córdoba, Rafael Bados. Una inauguración que no ha estado exenta de controversia dado que algunos vecinos y comerciantes se han quejado de la medida al propio regidor. Se han oído gritos tales como "ahora los vecinos, que se jodan" o "esto es una vergüenza", para recriminarle incluso el hecho de que "han puesto como zona peatonal la avenida de la Viñuela y no la de Jesús Rescatado [avenida que está justo al lado y que también es comercial] porque cobran zona azul y cobran dinero".

El alcalde se ha dirigido a los vecinos para calmarlos asegurándoles que "esta peatonalización se va a llevar a cabo durante un tiempo, y si no funciona, volveremos atrás". "Las peatolizaciones normalmente lo que hacen es traer más gente al barrio", les ha insistido el alcalde. Bellido ha puntualizado en que el Ayuntamiento estudiará mes a mes la peatonalización de la Viñuela hasta un horizonte de final de año para ver si esta medida funciona en dicha zona comercial "y si no pues lo dejamos todo como estaba antes de haberla llevado a cabo".

Bellido ha defendido que la peatonalización de la Viñuela es una demanda de años. "Recuerdo que en el gobierno en el que también participé de José Antonio Nieto [de 2011 a 2015] era ya un planteamiento que venía tanto de la Federación del Comercio, como del Centro Comercial Abierto Viñuela y de los vecinos", ha puntualizado. Para añadir que tras la situación vivida por la crisis del coronavirus, "en la primera visita que hicimos a la reapertura de tiendas retomamos este tema en el que ya se estaba trabajando desde la Delegación de Movilidad, que era tratar de acelerar aún más esta peatonalización".

El alcalde ha reconocido que este tipo de medidas son controvertidas y que nunca llueve a gusto de todos a la hora de su aplicación "ya que se trata de un cambio muy radical en una calle que estaba toda la vida como ha estado hasta el día de ayer; no obstante, hay un consenso para aplicarla por parte de los representantes de los comerciantes y de los comerciantes de los vecinos, incluido el Consejo del Movimiento Ciudadano".

Bellido ha defendido que con la medida se pretende además revitalizar el comercio en una avenida que tiene muchísimos locales cerrados, "revitalizar el comercio de una zona que estaba degradándose desde el punto de vista comercial, al contrario de lo que pasa con la avenida Jesús Rescatado, que es una avenida llena de vida, llena de comercios y con todos los locales ocupados".

"Lo que pretendemos con la medida es facilitar la vida a los vecinos, que tengan un espacio mucho más amable y mucho más habitable", ha señalado Torrico. El edil de Movilidad ha indicado que la peatonalización viene acompañada de una serie de acciones complementarias como los accesos garantizados a cargas y descargas en algunos horarios, y ha añadido que la situaciones de emergencias están garantizadas por la retirada de los maceteros movibles que se han colocado en la vía. También se habilitarán zonas de aparcamiento en el entorno del cementerio de San Rafael "para que los vecinos que no tienen cocheras puedan dejar sus vehículos".

Torrico ha reconocido que se trata de una medida controvertida "como ha sido siempre cuando se ha llevado a cabo una medida de este tipo en la ciudad de Córdoba, pero nunca se ha querido dar marcha atrás, porque los beneficios tanto a nivel comercial como de habitabilidad de la zona se ven a medio plazo, incluido a corto plazo; esperemos que eso sea así". El edil ha añadido que la decisión sobre habilitar una inversión en infraestructura mucho mayor no se tomará "hasta que no esté totalmente asentada la idea y que sean los vecinos y los comerciantes los que den su parecer". Además, ha dicho que no se ha visto afectada ninguna cochera a la hora de la peatonalización.

Desde el Centro Comercial Abierto la Viñuela han insistido que se trata de una medida que "llevan generaciones demandando". Algo en lo que ha abundado Bados, insistiendo en que se trata de una medida en la que se lleva cinco o seis años trabajando, "tanto en esta medida como una posible actuación en la zona de Jesús Rescatado", ha apuntado. No obstante, el alcalde ha destacado que en principio no se prevén actuaciones de este tipo a corto y medio plazo en la ciudad.

"Estas actuaciones generan polémica y generan ruido, pero todas las actuaciones de este tipo que se han hecho en la ciudad de Córdoba, recuerdo ahora la de la calle Cruz Conde , al final creo que nadie en la ciudad de Córdoba pediría revertir esa situación. Ahora vamos a ver como funciona y a partir de ahí el Ayuntamiento verá si la hace definitiva o no", ha añadido el presidente de Comercio Córdoba.

También ha estado presente en la inauguración el presidente de Sadeco, David Dorado, quien ha adelantado que respecto a la recogida de residuos la entidad pública ha recogido muchas quejas por parte de los comerciantes, "de que antes les tocaba un contenedor en la puerta; otra de las cosas que se logra con esta medida es reducir el número de puntos de contenedores en la zona; menos puntos con más concentración de contenedores". La medida, ha destacado, es un paso previo a la creación de puntos limpios. "En última instancia lo que buscamos es que desaparezcan los contenedores de la ciudad", ha matizado.

Bellido ha informado de que la peatonalizión de la Viñuela se enmarca dentro de un Plan de Movilidad Sostenible "que la semana que viene aprobará el delegado de Movilidad y que evidentemente va a cambiar muchos de los paradigmas que había en la ciudad, algo que, por cierto, están haciendo todas las ciudades de España".