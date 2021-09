El Ayuntamiento de Córdoba demanda más financiación para las asociaciones provida

El debate sobre el aborto se ha colado en el Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Córdoba, al que IU y Podemos presentaban una moción conjunta por la que, entre otras cosas, pedían que el Consistorio instase a la Junta a no financiar a asociaciones contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. Al final, lo que ha salido adelante ha sido una enmienda del PP, Cs y Vox que demanda todo lo contrario a la Administración autonómica; o sea insta al Gobierno de la Junta a "aumentar la financiación a las asociaciones que acompañan y ayudan a mujeres que en el ejercicio de su libertad deciden seguir adelante con su embarazo.

Además, el gobierno municipal se compromete a poner en marcha los mecanismos necesarios, a nivel informativo y formativo para mujeres en situación de vulnerabilidad, "que garanticen la libre elección con respeto a su maternidad. Evitando la información sesgada y contraria a los derechos y libertades de las mujeres".

La moción inicial de IU y Podemos exigía "no financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito". Mediante dicha moción, ambos grupos han señalado que buscaban que el Pleno también instara al Ejecutivo andaluz "a garantizar la seguridad de las usuarias de centros de atención sexual y reproductiva, con la adopción de medidas que eviten la intromisión en la intimidad de las mismas y el ejercicio de coacciones sobre ellas".

"Abortar es un derecho, pero a pesar de ello, el Gobierno andaluz está permitiendo ataques contras las libertades de las mujeres. La realidad es que está encubriendo con dinero público la ayuda a esas asociaciones que atentan contra la libertad de las mujeres y están acosando a las puertas de las clínicas a quienes van a interrumpir su embarazo. Este es su modus operandi, con panfletos con mentiras, con acosos, poniéndoles en las manos fetos de plástico...¿Cuánto tiempo tendremos que seguir aguantando declaraciones como que somos el Gobierno central de la muerte o a políticas de la Junta que llaman a rezar a las puertas de las clínicas? Aborto no es igual a asesinato", ha expuesto la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas en la defensa de la moción de su grupo con IU. Cristina Pedrajas, ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que "copie las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga" para evitar este tipo de acciones frente a las clínicas de interrupción del embarazo.

Durante el debate se habló por parte de la oposición de que las puertas de las clínicas abortivas no eran lugares para ponerse a rezar, como hacen activistas religiosos, que había otros lugares específicos para ello, incluso la viceportavoz de IU Alba Doblas reprochó el hecho de que a un musulmán se le hubiera impedido el rezo a las puertas de la Mezquita. Tanto se habló de rezar durante el debate que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, apeló a la libertad de orar donde cada uno quiera y respondido a todo ello, al final de su intervención, de una forma poco usual en un Pleno, con un Ave María, "por las personas que están ayudando a las puertas de las clínicas y para que Dios ayude a las mujeres que tienen en mente en este momento acabar con la vida de sus hijos". "Usted nunca ha ido a una clínica -le ha dicho Badanelli a Pedrajas-, porque debería saber que quienes están allí ayudan tanto a la que entra como a la que sale, porque las personas que van allí van a dar amor y a dar apoyo a esas mujeres".

Alba Doblas ha insistido, por su parte, en que "la imposición de las ideas religiosas a aquellos que nos las tenemos son una falta de respeto. Para ustedes, las que abortan son pecadoras. Hablan de igualdad cuando son excluyentes con las mujeres que quieren abortar. Dejen de traumatizar a las mujeres y apoyen la vida digna. Existe fanatismo religioso a las puertas de las clínicas cuando quienes allí van tienen derecho a la intimidad".

Posteriormente, en su intervención, la portavoz de Cs, Isabel Albás, ha defendido que si quienes van a las clínicas abortivas se sienten acosadas -como destacaban IU y Podemos- deben denunciarlo. "Hay que atender a las mujeres para que tengan toda la información y el asesoramiento, para que en el ejercicio de su libertad tomen la decisión que quieran. Todas aquellas asociaciones son útiles para la sociedad y hay que seguir ayudándolas", ha sentenciado.

"Es responsabilidad de todos promover las condiciones para poder ejercer los derechos en libertad", ha defendido la edil del PSOE Carmen González, quien ha incidido en que "debe haber la libertad más absoluta para que las mujeres decidamos sobre nuestra maternidad". "¿De verdad las que están en la puerta le van a aportar algo a esas mujeres que ya no hayan pensado antes? Lo único que pueden hacerle es alterarlas", ha añadido. Por último, la edil del PP Eva Contador ha acusado a IU y Podemos de arremeter "contra unas asociaciones sociales que hacen una labor encomiable". Les ha preguntado el por qué no se puede dar subvenciones a esas asociaciones que defienden la vida y ha recordado que el 60% de los abortos son por motivos económicos, "y esos colectivos dan soluciones ante eso, informándoles, por ejemplo, a las mujeres de las ayudas que pueden tener". "Es verdad que el aborto está regulado, ¿pero no hay también un derecho a la vida? Para ustedes solo existe una solución aumentar los abortos o boicotear a quien quiere informar", ha espetado a IU y Podemos.

Una de las propuestas de la moción pasaba porque el Ayuntamiento actuara para que los colectivos provida no estuvieran a las puertas de las clínicas, algo a lo que ha respondido el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, insistiendo en que esa labor no corresponde al Ayuntamiento si no en todo caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado