El Ayuntamiento de Córdoba invertirá este año 6,3 millones de euros en obras

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha detallado la distribución de los presupuestos para 2020, entre los que destacan los 6,3 millones de euros que se destinarán a intervenciones en la ciudad. Dorado ha explicado que las cifras son mayores dado que ha aumentado la partida general, por lo que Infraestructuras pasa a tener una dotación de 38.471.955 euros, 983.000 euros más que el ejercicio pasado.

Dentro del presupuesto dedicado a las obras en los diferentes barrios de la ciudad se encuentran los remanentes de años anteriores (desde 2016), que se acumulan junto a las cifras de este año. El delegado ha explicado que el dinero que proviene de otros años sale de "algunos proyectos que no han salido o bajas que han sido muy importantes".

Para el asfaltado, la delegación también cuenta con remanentes acumulados de un total de 1,5 millones, a los que se añaden 750.000 euros que se asignan en 2020. Además, sobre el alumbrado (en el que no entraría la intervención navideña de la calle Foro Romano), ha comentado que hay remanentes del año 2019 por 800.000 euros y 485.000 euros del año 2018, con más de 1,2 millones de euros.

Para las inversiones en 2020 en alumbrado público hay 200.000 euros, de los que 100.000 van para instalaciones fotovoltaicas, 50.000 para la reposición de luminarias y otros 50.000 euros que servirán para elementos de transporte.

El espectáculo de luz y sonido de Navidad, por su parte, contará este año con un presupuesto de alrededor de 300.000 euros, por los 218.000 euros de 2019. Dorado ha apuntado que "ha sido un éxito rotundo" que el Ayuntamiento pretende potenciar. En esta línea, ha adelantado que "se va a modificar y no va a ser el mismo diseño", sino que tendrá "otra estructura distinta".

En materia de mantenimiento e instalaciones eléctricas de edificios, a lo que se destinan 1,5 millones, Dorado ha hecho hincapié en que hay "una partida importante" dedicada a la climatización de colegios. "Para las mejoras de los centros escolares es necesaria la adaptación de la potencia necesaria a consumir por parte de los colegios para que se puedan poner en marcha los aparatos de aire acondicionado y de refrigeración", con lo que se deberán hacer reformas integrales para cumplir con la normativa.

Finalmente, respecto a parques y jardines, ha resaltado que "la ciudad ha crecido y había parques que tampoco se trataban debidamente", de forma que "se ha ampliado el contrato que vencía este año en 500.000 euros", por lo que "el contrato de zonas verdes, que está a punto de salir ya, pasará de 4,5 millones de euros a unos cinco millones de euros".

El delegado a aclarado que ve posible que se lleven a cabo todas la inversiones que se contemplan en los presupuestos para este ejercicio, aunque ha apuntado que "no puedo asegurar que se pueda hacer todo, es deifícil, de hecho lo normal es que no de tiempo". A este respecto, ha manifestado que la asignación de estos presupuestos depende de que se aprueben lo del Estado, ya que "si no hay convenio con el Gobierno no hay inversión".