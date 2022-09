El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha las negociaciones para aprobar una nueva bajada de impuestos en octubre

El cogobierno municipal de PP y Cs en el Ayuntamiento de Córdoba quiere que la nueva bajada de impuestos quede aprobada en el Pleno del mes de octubre y pueda entrar en vigor apenas arranque el año 2023. Sin embargo, el panorama político municipal es hoy más complicado que hace un año. Con el paso a no adscrito del concejal David Dorado tras su renuncia como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos el pasado mes de agosto por el caso Infraestructuras, ahora el gobierno municipal no cuenta ya con mayoría absoluta y dispone de 13 concejales de los 29 ediles en total. Con todo ello, los populares necesitan, ahora más que nunca, el apoyo de Vox para sacar adelante su propuesta de ordenanzas fiscales.

Tras la aprobación del anteproyecto este lunes en Junta de Gobierno Local, arrancan así unas negociaciones con el que sigue siendo el socio preferente de PP y Cs en esta materia, el Grupo Municipal de Vox, que incluso llevó al pasado Pleno del Ayuntamiento la petición de que que se cumpla el acuerdo de 2019 de ordenanzas fiscales, con lo cual el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, no tendrá un camino fácil en este ejercicio. Todas las opciones están sobre la mesa y Fuentes se adelanta a cualquier escenario: si Vox -o cualquier otro grupo político, con los que también espera sentarse a discutirlo- no apoya esta nueva propuesta, "seguiremos con los impuestos que hay a día de hoy", aunque el concejal afirma que "nunca pierdo las esperanzas".

Fuentes considera que "la propuesta de algunos grupos tiene un límite, que son los servicios básicos" y ha hecho un llamamiento a la prudencia porque "no podemos bajar cualquier impuesto, ni de forma masiva", aunque asegura que "hay margen de maniobra" para completar su mandato con una rebaja que alcanza el 8% en el caso del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el 13% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica desde 2020 o el 8% la plusvalía mortis causa (impuesto de herencias), que en la nueva propuesta además se amplía a la segunda línea de parentesco familiar, lo que incluirá hijos o sobrinos y se aplicará además a los herederos de personas que fallezcan en residencias donde, por normativa, deben estar empadronados, donde se tomará en cuenta su última vivienda antes de estar en la residencia.

Con los grupos de oposición, que ya han declaro que no apoyan la bajada de impuestos, Salvador Fuentes también se va a sentar a negociar aunque, eso sí, asegura que "no vamos a subir la presión fiscal de los cordobeses", no voy a descartar a nadie, si hay propuestas inteligentes no niego a nadie nada, quisiera tener consenso a la izquierda y a la derecha, pero no estoy por la labor de subir impuestos", ha aclarado.

El anteproyecto

El anteproyecto contempla una bajada generalizada del 0,5% de media y la congelación de las tasas. En la propuesta se incluye también el impuesto de Construcciones y Obras (Icio), que no se tocaba desde el año 2019, con una nueva bajada del 27,5%. Eso sí, este año las tasas, que incluye la ocupación de veladores en la vía pública, mercados municipales o venta ambulante (mercadillos) y que se rebajaron un 20% por la pandemia "no se van a tocar" por la incertidumbre que ha generado la inflación y la guerra de Ucrania en Europa. "Se va a congelar todo, cualquier posibilidad de aumentar del Gobierno Central lo vamos a congelar, todo lo que sea posible", para afrontar los próximos meses, ha defendido el edil.

En lo que respecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica, la bajada estipulada es del 1%. Fuentes ha recordado, una vez más, que la idea siempre ha sido situar a Córdoba en la media andaluza y nacional. Si sale adelante esta nueva bajada, el mandato de PP y Cs conseguirá llegar al 15,5% de rebaja desde el año 2020.

También bajará en 2023 un 1% el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, lo que afectará también a los turismos. Así, según ha explicado Fuentes, la rebaja acumulada alcanza el 8% en cuatro años, con la clara intención del Consistorio.

La tercera rebaja tiene que ver con la plusvalía mortis causa, que ya había sido bonificada en un 95% el año pasado, bonificación que se mantiene y, ahora, se va a rebajar un 1%. El avance en este apartado es del 8,2% en cuatro años. En el caso del impuesto de Construcciones y Obras (Icio), que prevé una rebaja del 27%, alcanzará el 12%.