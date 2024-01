El Ayuntamiento de Córdoba no llevará el agua a las Jaras hasta que no haya conexiones a la red de la ciudad

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba ha admitido a trámite una demanda de los vecinos de la urbanización de Las Jaras para exigir agua y alcantarillado al Ayuntamiento, algo a lo que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha respondido insistiendo en que "más pasos y más rápidos no se pueden dar para facilitar el suministro de agua desde la red de la capital, algo que está pendiente de las inversiones que se están acometiendo".

Bellido ha insistido en que "ahora mismo se dota de agua a las Jaras a través del embalse que tienen justo en la urbanización, con las conducciones que tienen desde siempre. Y esa situación, evidentemente, no puede cambiar de la noche a la mañana, porque no están enganchados con la red de Córdoba; no hay una conexión con la red de Córdoba ni de saneamiento, ni de distribución", ha puntualizado.

El alcalde ha apuntado que la Junta de Andalucía ya ha sacado a licitación la conexión de la red de distribución de Córdoba con Cerro Muriano, para que ya desde ahí el Ayuntamiento haga la extensión hasta Las Jaras. "De modo que si no hay conexión de distribución, aunque Emacsa asumiera el servicio, el agua va a seguir siendo la misma, porque, salvo que la lleváramos en camiones, no hay otra forma de llevarla, que es lo que se ha hecho cuando ha habido problemas de cortes", ha sentenciado.

"La Junta también ha dicho ya que va a hacer una depuradora específica para la urbanización y ya está sacando los procedimientos para contratarlo; eso permitirá que, igual que haya distribución, haya saneamiento y se traten los vertidos de las aguas para que no contaminen", ha añadido. "Lo que no se ha hecho desde que se creó Las Jaras, se ha hecho en estos años. A partir de ahí, Emacsa hace esto para asumir el servicio igual que en cualquier otro barrio, con las mismas condiciones, con conducciones desde Córdoba, con agua del pantano del Guadalmellato o de San Rafael de Navallana y con una depuradora que trate los vertidos", ha defendido.

"Más no se puede correr -ha insistido Bellido-, porque las obras e inversiones hay que hacerlas. Si nosotros asumimos ahora mismo el servicio, como dicen los vecinos, se podrá asumir, pero en las mismas condiciones que está, porque el agua sigue saliendo de donde sale y las infraestructuras son las que existen", ha relatado.

Respecto a que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 haya admitido a trámite la demanda de los vecinos de Las Jaras para exigir agua y alcantarillado al Ayuntamiento, Bellido ha detallado que "se verá con asesoría jurídica municipal y se informará a la Justicia de los pasos que se dan, para que el juez pueda valorar".