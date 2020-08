El Ayuntamiento de Córdoba pide defender la Mezquita-Catedral ante "injerencias" externas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido al Gobierno central "atender" los intereses de España y que "defienda" la Mezquita-Catedral ante las "injerencias" de otros países que "dicen qué hacer con nuestros bienes".

En una entrevista con Efe, Bellido se ha referido a la pretensión de países como Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, de que regrese el culto musulmán a la Mezquita-Catedral de Córdoba, tal y como ha ocurrido en Turquía con Santa Sofía.

En concreto, tras la decisión del Gobierno turco, el emir de Sharjah, Sultán Al-Qasimi, reclamó "la devolución a los musulmanes de la Mezquita de Córdoba", que había sido un "regalo" de la administración española que los cristianos "no merecen" al ser la "propiedad de los musulmanes".

Bellido ha indicado que los responsables públicos tienen que "ser cuidadosos" con "determinados posicionamientos", como la defensa de la titularidad pública del templo, "sobre todo cuando ha salido un emir de un país extranjero tratando de hacer injerencia en política nacional diciendo lo que tenemos que hacer con nuestros bienes".

Ha añadido que hacer de la Mezquita-Catedral un "problema" e insistir con el "debate estéril" de la titularidad del tempo supone "hacer el caldo gordo" a posicionamientos como el de Sharjah.

"Como alcalde voy a defender a nuestra ciudad y si vienen de fuera diciendo lo que hay que hacer se van a ir con la puerta en las narices, y espero que el Gobierno de mi país haga igual", ha espetado el regidor.

Debate sobre la titularidad del templo

Además, ha considerado que insistir en el debate sobre la titularidad es "una cortina de humo de quien no tiene nada mejor que hacer", por lo que ha advertido al Gobierno de que si pretende "insistir en ello" al concluir su informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, encontrará "enfrente" al Ayuntamiento.

Bellido ha recordado que los informes jurídicos de Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía "son claros" al determinar que la titularidad corresponde a la Iglesia, por lo que "quien quiera discutirlo que se vaya el juez", algo que "no ha ocurrido en doce años de debate" debido a que "tiene poco recorrido".

"A mi me gustaría que el Gobierno llamara al Ayuntamiento de Córdoba para hablar de cómo promocionarnos como destino cultural y turístico con un bien como la Mezquita-Catedral tan bien valorado en todo el mundo y no para seguir adelante con algo que no tiene más recorrido", ha zanjado.

Asimismo, ha calificado de "demagogia" que se hable de cobrar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) a la Iglesia por el templo y ha recordado que "independientemente" de que tenga derecho a una "bonificación fiscal" por ser edifico de culto, también lo tiene por "ser monumento nacional".