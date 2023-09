El Ayuntamiento de Córdoba ofrece dos locales al SAS como centro de salud provisional de El Higuerón

El Ayuntamiento de Córdoba ha ofrecido dos locales al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en El Higuerón para la posible instalación de un centro de salud provisional que de cobertura a los vecinos de la barriada. El centro de salud de El Higuerón -ubicado en las mismas instalaciones que el centro cívico de la barriada- está cerrado por obras desde el pasado mes de agosto y los vecinos se tienen que trasladar hasta Encinarejo y Parque Azahara para recibir atención médica. Esto ha supuesto manifestaciones de protesta constantes de los vecinos, que piden una solución alternativa a esos desplazamientos que tienen que realizar de kilómetros. Entre ellas, ubicar temporalmente el servicio en otros locales de la barriada.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha anunciado que hace unos días se desplazó hasta El Higuerón con el gerente del SAS para ofrecerle esos dos locales "de una empresa privada, de un importante empresario cordobés que está siendo generoso, Supermercados Piedra, que desde hace tiempo nos dijeron que esos locales están a disposición del servicio público los meses que hagan falta", ha puntualizado.

El regidor ha añadido que el gerente del SAS, "que vino a Córdoba solo para eso", quedó en estudiar la propuesta del Ayuntamiento. "Y hay dos opciones, la de un consultorio en las que se pasarían las consultas médicas básicas, no las especialidades, o que sea un lugar de sala de espera junto a una instalación provisional levantada al lado por el SAS. Estamos esperando a que el SAS nos de la solución definitiva y nosotros colaboraremos, no haciendo la obra de un centro de salud al completo, que es un sinsentido porque no puedo utilizar el dinero de los cordobeses en ejecutar una actuación de otra administración, sino en adecuar, incluso con mobiliario, esas instalaciones", ha apuntado. Bellido ha insistido en que es muy optimista respecto a la respuesta del SAS.

La Asociación de Vecinos Federico García Lorca de El Higuerón ya insistió en que "entenderán que nos están obligando a desplazar a nuestros mayores, personas con movilidad reducida, con discapacidades y con problemas para encontrar fórmulas de desplazamiento, a un lugar que se encuentra a una distancia de diez kilómetros". El desplazamiento, según señaló la asociación vecinal, "conlleva la pérdida de toda una mañana entera, más el sobre coste que supone para nuestros vecinos que su servicio de salud, del que todos los ciudadanos tenemos, se encuentre tan alejado".