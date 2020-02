La solución al conflicto histórico de El Arcángel, más cerca

La relación entre el Ayuntamiento y el Córdoba CF va por buen camino y puede tener un buen desenlace para el proyecto del estadio de El Arcángel, enquistado desde hace años. El consejero delegado del club, Javier González Calvo, ha confirmado que el fondo de inversión Infinity Capital ya trabaja en un ambicioso proyecto para la reforma de la instalación y también de sus alrededores.

"La voluntad nuestra es máxima", ha explicado González Calvo, quien ha manifestado que "por nosotros, estaríamos ya haciendo las obras". Sin embargo, los plazos administrativos derivados de la propiedad municipal de El Arcángel están atados a unos tiempos que, sí o sí, se alargarán.

Con todo ello, parece que la buena sintonía entre ambas partes (Córdoba CF y Consistorio) hará que las cosas puedan avanzar de la mejor manera. De momento, Infinity deberá presentar ese proyecto al Ayuntamiento para su estudio y aprobación.

González Calvo ha insistido, además, en que la idea que se tiene para el estadio no solo abarcaría este espacio, "sino la zona que le rodea" porque "dejarla cómo está no tiene sentido, hay que darle vida". El consejero delegado del CCF ha apuntado en este sentido que la intención del grupo inversor va más allá de del estadio, ya que el objetivo es trabajar en "en muchas más cosas con la ciudad" porque el proyecto "no es solo del Córdoba".

Ciudad deportiva

Esa sintonía que facilitaría que, por fin, el proyecto para el estadio llegue a buen puerto, no servirá tanto para la ciudad deportiva. El propio González Calvo ha confirmado que se están buscando terrenos alternativos para trasladar estas dependencias, aunque se trabaje en adecentar la actual, sita en Camino de Carbonell, para que se pueda trabajar en las mejores condiciones.

Cabe recordar que la Ciudad Deportiva está fuera de ordenación y que, por lo tanto, las obras que pueden ejecutarse sobre la misma están muy limitadas, más allá de labores de limpieza y adecentamiento básicas.

González Calvo ha adelantado que el proyecto del estadio podrá dar aire al futuro de la ciudad deportiva. El consejero delegado cordobesista ha afirmado que "lo que se puede hacer en el estadio también conllevará qué tipo" de instalación se configura, dejando entrever que las dependencias de El Arcángel podrían acoger parte de ese proyecto, como una residencia para los integrantes del fútbol base.

Los máximos responsables jurídicos

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha insistido en esa buena sintonía entre ambas partes y ha apuntado que desde el Ayuntamiento ya se ha puesto a trabajar a los máximos responsables jurídicos en este asunto.

"Estamos encantado de recibir la propuesta", ha declarado Bellido, quien ha recordado que deberán seguirse los plazos que "legalmente son necesarios". "Ellos están haciendo su camino y nosotros el nuestro, que es aclarar la situación jurídica del estadio", ha explicado el alcalde, quien ha añadido que "esas cosas nunca son rápidas y a lo largo de este año y el año que viene podemos tener resuelto el tema".

Bellido ha valorado además que existe una diferencia entre estas negociaciones y las que se llevaron a cabo con anterioridad. En este punto ha destacado la experiencia del cogobierno municipal en asuntos de esta magnitud y sobre los actuales gestores ha apuntado que, para ellos, "lo primero la seguridad jurídica, no el regate corto". "Vamos a dejar el asunto zanjado con un acuerdo legal que beneficie a la ciudad y que el club pueda asumir", ha asegurado el regidor.