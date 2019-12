Javier González Calvo, el representante de Infinity en el Córdoba CF, junto a sus consejeros Adrián Fernández Romero y Jesús Coca, han tenido la primera toma de contacto oficial con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para empezar a trabajar en la mejora de las infraestructuras con las que cuenta el club. El nuevo consejero delegado de la entidad blanquiverde ha asegurado que las reformas tanto en la Ciudad Deportiva como en El Arcángel se harán lo antes posible y que el fondo de inversión bareiní ya ha aportado las cantidades económicas que se necesitarán para los primeros trabajos.

"Hemos venido a trabajar y a ayudar a un club como el Córdoba CF y una ciudad como Córdoba. Hoy es la primera vez que nos sentamos oficialmente, ya tuvimos ocasión el otro día en el palco y en algún acto también habíamos coincidido, incluso el día que se conoció la oferta de Infinity. Tras esta reunión ya más formal, estamos más tranquilos aún. Nos hemos puesto deberes para trabajar conjuntamente en un proyecto que es para la ciudad de Córdoba y para el Córdoba CF", ha explicado González Calvo a la salida de la reunión con Bellido.

A partir de ahora, los representantes de Infinity esperan ir dando pasos de manera firme. "Ahora lo único que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y redactar documentos que permitan que la situación de precario que ha tenido el Córdoba CF quede reflejada en un documento y que dure para muchos años", ha añadido Javier González.

Los nuevos gestores del club han reiterado su intención de invertir en Córdoba y en el club de manera inmediata. "Estamos dispuestos a invertir en el Córdoba CF no sólo en futbolistas sino también en las instalaciones que son del Ayuntamiento. Y haremos lo posible por tener un gran campo y una gran ciudad deportiva de la que todos los cordobeses se sientan orgullosos", ha explicado.

La prioridad para Infinity es adecentar el estadio y, sobre todo, la actual Ciudad Deportiva, para a medio plazo empezar la construcción de una nueva. "Hablaremos de un proyecto más interesante a medio plazo, pero inicialmente habrá que hacer unas reparaciones que son necesarias ya. Trabajamos con el Ayuntamiento para hacer algo de manera inmediata, porque un club como el nuestro no se puede permitir que las instalaciones estén en estas condiciones".

Al respecto, Javier González ha desvelado que ya cuentan con el dinero necesario para ello: "Ya he pedido fondos para hacer la reformas que sean necesarias y en la mañana de hoy ya los hemos recibido".

Reformas también en El Arcángel

De cara a esa futura Ciudad Deportiva, el representante de Infinity ha comentado que barajan "varias opciones pero la Ciudad Deportiva que tenemos es la que hay, y hay que hacerle algo. Después haremos una Ciudad Deportiva acorde a lo que es el Córdoba CF y la ciudad de Córdoba. Para eso necesitaremos algo más de tiempo, pero porque hay unos plazos de obra que hay que respetar".

Eso sí, lo que aún no tienen claro es "si será en el mismo escenario, esa situación es complicada pero no la descartamos, pero si no puede ser hay estamos estudiando otras opciones para poder llevarla a otro sitio".

Las reformas no quedarán ahí porque también las habrá a corto plazo en el estadio. "La gente que trabaja en El Arcángel nos ha pedido algunas correcciones. Por ejemplo, por la suciedad, ya que no hay papeleras y las va a poner el Ayuntamiento de inmediato. En concreto 20. Esta mañana he estado con el segundo equipo, he entrado a sus vestuarios, y de manera inmediata vamos a afrontar que tengan calefacción, que se cierren algunas puertas, porque no se merecen estar así", ha explicado, reseñando también que "el campo es un gran campo y haremos que sea aún mejor a medio plazo".