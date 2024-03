La Audiencia de Córdoba rechaza que el alcalde declare por el segundo caso Infraestructuras

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso presenta por el exconcejal David Dorado contra el auto del juzgado de Instrucción número 2 que que rechazaba que declararan como testigos en la segunda pieza que se sigue del caso Infraestructuras el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico.

Esa causa del caso Infraestructuras que fue denunciada por Dorado se remontan al año 2013, causa que tiene que ver con contratos realizados por el área municipal de Infraestructuras relativos al alumbrado público. Quien fuera edil de Infraestructuras hasta que el alcalde lo cesó tras estallar la primera de las causas, que motivó incluso su detención, quería que Bellido y Torrico declarasen, argumentando que en 2013 el regidor era responsable de Hacienda y que entonces aparecía su firma en contratos adjudicados a empresas investigada en la causa.

En este último auto judicial, firmado el pasado 8 de marzo, se insiste en que "coincidiendo con el instructor, hay que incidir en la inutilidad de la prueba pretendida al no tener visos razonables de que su práctica pueda arrojar luz sobre el tema, cuando es sabido que la intervención de dichos testigos es de todo punto formal y exigida por los mecanismos administrativo sobre la materia, cuando lo relevante en todo caso sería la información que puedan facilitar los órganos que ejercen la fiscalización de la contratación pública". Para añadir que el Derecho Penal no puede utilizarse como mecanismo de prospección sin un norte de investigación claro y delimitado tendente a esclarecer los hechos, "no siendo de recibo recurrir a la práctica de pruebas que no conducen a nada".

En el auto recurrido en su día por Dorado el juez falló que "no ha lugar a practicar las diligencias de instrucción solicitadas por las partes y mencionadas en el cuerpo de esta resolución. Se tiene por personado y parte al Ayuntamiento de Córdoba y, en su nombre y representación al letrado asesor del mismo, con quién se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma ordenado en la ley".

Bellido ya destacó al respecto tras la petición de Dorado que "llevaré con orgullo" lo de declarar porque, "para mí, que un concejal detenido por corrupción, que ha salido de mi gobierno porque yo lo eché, y después de que hemos colaborado con la Justicia, quiera interferir en la campaña electoral a las municipales llamándome como testigo, lo llevo con orgullo y con honor, porque eso va en el sueldo, en el cargo". "Cuando uno toma medidas con responsabilidad sabe que pueden intentarle devolverle golpes, pero yo le digo dos cosas [a Dorado], ni me voy a quedar quietecito, ni me voy a quedar calladito", defendió

La otra de las causas del caso Infraestructuras, y por la que el entonces concejal del equipo de gobierno de PP y Cs fue detenido- fue denunciada ante la Fiscalía por los grupos municipales de Podemos e IU en los tiempos en los que él era el edil responsable del área, por el fraccionamiento de otros contratos relativos a distintas obras, denuncia que acabó derivando en su cese por parte del alcalde, José María Bellido. Dorado llegó a pedir la dimisión del regidor por "impedir que se investigara" la parte del caso que él denunció.

Esos contratos denunciados por quien fuera portavoz del grupo municipal de Cs y también, entre otros cargos, presidente de la empresa municipal Sadeco -hoy concejal no adscrito y fuera de Cs- sumaban más de 400.000 euros y buena parte de ellos habían sido adjudicados a la misma empresa y redactados por el mismo responsable técnico de la Delegación de Infraestructuras.