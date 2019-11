La Asociación Carnavalesca amenaza con suspender el concurso de 2020

La Asociación Carnavalesca ha convocado una reunión para el jueves 28 de noviembre en la que va a proponer la suspensión de la fiesta del Carnaval en Córdoba de 2020 y de todos los actos previstos para su celebración.

La razón, según fuentes de la directiva se debe a la "falta de noticias sobre el cobro de la subvención de 2019, las continuas excusas, los cambios de fechas para el cobro y los mareos correspondientes".

Por ello, han continuado, ha decidido convocar una reunión "urgente visto que no hay una fecha definitiva y viendo que es imposible en mes y medio organizar el Carnaval 2020" y han añadido que tampoco cuentan con el presupuesto para el Carnaval del año que viene y que, por ello, tampoco pueden trabajar en su organización. Además, han denunciado que "los proveedores no nos dan presupuestos y que las agrupaciones no pueden hacer frente al pago de atrezo y compostura de tipos".

En ese encuentro, que tendrá lugar en el cine Osio a partir de las 20:30, se va a "proponer la suspensión del Carnaval 2020 y todos sus actos", si bien desde el colectivo han avanzado que "se va organizar en la medida de lo posible, algo alternativo, porque Carnaval hay y habrá siempre, ya que así nos es imposible trabajar".

Desde la Asociación Carnavalesca, además, han lamentado tener que "tomar esta dura decisión", que aseguran que no entienden porque está "todo aprobado, todos los trámites están pasados y aprobados en junta de gobierno hace meses" y añaden que se sienten "impotentes".