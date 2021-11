“Córdoba sería una ciudad totalmente distinta y peor sin el movimiento vecinal”

Antonio Toledano (Córdoba, 1964), graduado social de profesión, comenzó a colaborar con la Asociación de Vecinos de Valdeolleros hace unos 20 años. “Sabía el importante movimiento vecinal que había en el barrio y me sumé a él”, recuerda. Hoy es vocal de la asociación y, desde hace nueve, también empezó a trabajar en la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, de la que es presidente en la actualidad.

–Usted se presentó a la reelección al cargo con una candidatura de continuidad insistiendo en que había que culminar proyectos en curso, ¿cuáles son esos proyectos?

–Los proyectos han sido siempre proyectos de ciudad. Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando con temas de periferia, de movilidad, de accesibilidad, de veladores...En fin, en infinidad de proyectos que se concatenan a lo largo de los años mientras que a la par surgen otros nuevos.

–Ha hablado de veladores, ¿verán acabada algún día la “usurpación de los veladores de la vía pública” contra la que llevan años luchando?

–Existe un verdadero problema en lugares como María la Judía y la avenida de Barcelona con los veladores y estamos pidiéndole a la Gerencia de Urbanismo que actúe en todas las zonas de Córdoba donde haya ese problema, porque se ha demostrado, por ejemplo, en Camino de los Sastres, que actuando sí se controlan. Nosotros siempre vamos a estar contra los establecimientos que no tienen licencias y en Córdoba existen muchos que no tienen ni de apertura ni de actividad, con lo cual tampoco la pueden tener de veladores.

–Le veo muy guerrero en este asunto.

–El tema de veladores es que hay que solucionarlo, tiene que estar lo más reglado posible. Es que los veladores que no cumplen crean problemas de accesibilidad en las calles y a personas que no pueden pasar a sus casas; el problema es que pagan justos por pecadores. El que no tiene papeles, pues habrá que ir a por él, pero también a por el que tenga papeles y no cumpla. No puede ser, por ejemplo, que tengas autorizadas cinco sillas y pongas 25. Una de las cosas que me queman mucho es que nos dicen en cualquier cosa que tocamos que vamos a acabar con el empleo, que de esto vive mucha gente, que vamos a mandar a mucha gente al paro. Nosotros no queremos mandar a nadie al paro, lo que queremos es que se cumpla una ordenanza. Hay mucha gente que se cree que el espacio público es suyo y no es así.

–¿Tendrá algún día solución el despoblamiento vecinal del Casco Histórico contra el que también ustedes llevan años pidiendo que se actúe?

–Difícil lo veo, también por el turismo descontrolado que tiene el Casco Histórico. Nosotros, por ejemplo, estamos insistiendo bastante en que se debe hacer una buena política para que las casas vacías y los solares vacíos del Casco Histórico se habiten y que haya inversiones y subvenciones para gente joven que se pueda instalar en el mismo, porque es cierto que de esas casas y solares vacíos se están apropiando fondos de inversión para convertirlos en apartamentos turísticos y hoteles.

–¿Se imagina un Casco Histórico sin vecinos?

–No, porque, además, una de las condiciones que la Unesco establece para la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Casco Histórico es que sea un barrio vivo, que sea un barrio que esté habitado. Esos requisitos se van revisando y no podemos llegar a un punto en que sea un barrio vacío de vecinos, simplemente lleno de turismo y convertido un set de televisión o de cine. Tenemos que hacer todo lo posible para que las personas vivan en el Casco Histórico y lo elijan para vivir. Para eso tiene que ser mucho más accesible, e insisto, hay que darle posibilidad a la gente para que puedan económicamente conseguir una vivienda en el mismo.

–¿Qué sería de Córdoba sin el movimiento vecinal?

–Una ciudad totalmente diferente.

–¿Mejor o peor?

–Córdoba sería una ciudad totalmente distinta y peor sin el movimiento vecinal.

–¿Por qué?

–Hombre, porque lo que ha conseguido el movimiento vecinal durante tantos años yo creo que en pocas ciudades pueden decir que lo hayan logrado. Nuestra Federación está funcionando desde 1978, es Medalla de Oro de la Ciudad y es una entidad que está muy reconocida en ella. El movimiento vecinal cuando nace en Córdoba es muy fuerte porque empieza solicitando cuestiones que son fundamentales para la vida de los vecinos en los barrios como son colegios, asfaltado, movilidad, autobuses…El movimiento vecinal es el que ha impulsado muchos de los servicios que tiene la ciudad y el que sigue apretándole a la administración para que mejore la vida de los ciudadanos. Cuando se consigue tener farolas, el movimiento vecinal se recicla y lucha por que haya menos paro, por que a la inmigración se le trate de una manera correcta...los temas van cambiando y estamos continuamente exigiéndole al Ayuntamiento.

–O sea, que son un poco el Pepito Grillo del Ayuntamiento.

–El Pepito Grillo o los pesados. Simplemente, luchamos por las cuestiones que nos parecen fundamentales para beneficiar la vida de los ciudadanos.

–¿Qué nota le pone al gobierno actual en su relación con los vecinos?

–Las relaciones con los gobiernos municipales son difíciles porque los políticos están para hacer política y nosotros estamos para pedir que se hagan las mejoras que creemos y que se hagan ya; y es verdad que la política es muy complicada. Tanto en el anterior mandato como con éste nosotros hemos tenido buena relación. No obstante, las relaciones a veces son difíciles porque los primeros que tienen que creer en la participación ciudadana son los políticos.

–¿Y no creen?

–Hay algunos concejales que nos han negado el pan y la sal, pero es que los políticos generalmente no creen mucho en la participación ciudadana, porque ellos dicen que los que están haciendo política son ellos. Nosotros no hacemos política, pero lo que queremos es que esa política que hacen los políticos sea la mejor para los vecinos.

–Ustedes están llevando a cabo una importante labor social en los barrios, ¿qué lección le ha enseñado la crisis provocada por la pandemia?

–Una que ya sabía. Lo que ha demostrado la crisis es que nunca se pueden mermar los servicios públicos. Los recursos con los que hay que dotar a los servicios públicos nunca pueden detraerse, al contrario, siempre hay que dotarlos mucho más. Lo que ha demostrado la pandemia, por ejemplo, en Córdoba, como en todas las ciudades de España, es que Servicios Sociales y la Sanidad nunca se deben recortar. Los Servicios Sociales en Córdoba, y yo creo que además es un mal endémico, sufren atascos tremendos, y eso significa que después hay personas que necesitan ayudas y no les llegan.

–¿A qué lo achaca?

–Uno de los problemas más importantes que sufre el Ayuntamiento es el de la falta de personal y eso influye a todos los niveles. Nosotros nos pusimos a disposición del alcalde para todo lo que necesitara. Se nos criticó que colaboráramos en la creación de la Plataforma Todos por Córdoba, porque no se entendía bien, pero nosotros entendimos que más allá de valoraciones lo primero que había que hacer era salir al paso de la necesidad de la gente, de las personas. En Córdoba se ha pasado verdaderamente hambre, personas que de la noche a la mañana no han tenido nada, y los servicios públicos tienen que estar para que esas situaciones de emergencia se palien al minuto. El problema era que no se podían paliar.

–¿Notan que ahora Córdoba está mejor de la crisis?

–Parece que después de lo más fuerte de la pandemia estamos mejor, pero no es así, hay barrios o hay distritos en los que no hay manera de que salgan de esa crisis estructural que existe. Las Palmeras, Las Moreras, el Sector Sur y el Barrio del Guadalquivir siguen dentro de los 15 barrios más pobres de España. Cuando en un Ayuntamiento hay dinero en remanentes y no se puede gastar te preguntas para qué están los servicios públicos. Ese dinero que está en el cajón hay que gastarlo. Llevamos demasiado tiempo hablando de lo pobre que son estos barrios y en todo ese tiempo que llevamos haciéndolo hay en ellos personas que lo están pasando muy mal.

–¿Qué solución le darían?

–Nosotros ya estamos cansados de diagnósticos, de programas y proyectos que no van a ningún lado en esos barrios. La gente que vive en ellos lo que necesita es fundamentalmente un trabajo para salir de esa pobreza, pero también necesita que sus calles estén asfaltadas, que haya luz, una educación, algo fundamental, cultura...y necesitan planes, pero planes que salgan de los propios vecinos, porque ellos son realmente quienes saben lo que necesitan. Nos estamos equivocando, no nos vale de nada que desde Europa nos llueva el dinero si después no lo aplicamos bien, porque es que seguimos viendo permanentemente como las personas de esos barrios siguen estando en la más mísera de las pobrezas.

–Ustedes están llevando a cabo proyectos sociales en esos barrios.

–Sí, tenemos un proyecto con Faecta que es cooperativizar los barrios. Se ha conseguido, por ejemplo, que en un local de Las Moreras, que estaba abandonado, dejado de la mano de Dios y que había sido ocupado, unos chavales y chavalas formen una cooperativa y monten una pizzería. En Las Palmeras tenemos otro proyecto de cooperativa de albañilería. Ese es el comienzo.

–¿En Córdoba hay vecinos de primera y vecinos de segunda?

–Sí. La estadística está ahí. En Córdoba hay vecinos de primera y vecinos de segunda; hay zonas en las que prácticamente no hay ningún servicio y otras en las que sí los hay. Si vas, por ejemplo, a Las Palmeras ves una Córdoba diferente, un lugar en el que se vive de forma distinta y ya no digo de El Brillante, sino incluso de Ciudad Jardín, con todos los problemas que tiene Ciudad Jardín. Eso no podemos dejarlo más así, esas personas son personas y tienen que dignificarse. Que hay muchos problemas, pues claro, pero también hay que tener en cuenta muchas veces si a los demás nos interesa que esos problemas estén ahí. ¿Nos interesa que algunos problemas que todos conocemos vengan al Centro de Córdoba o vengan a mi barrio, o preferimos que sigan allí alejados?.

–¿Peligran los centros cívicos?

–Sí, ese es un terrible problema. Sí peligran mucho y muchos por la falta de personal. Pero también por la falta de concienciación de que los centros cívicos han sido siempre una de las peticiones largamente realizadas por el movimiento vecinal con la idea de descentralizar el Ayuntamiento y de darle vida a los barrios, además de calidad de vida a los vecinos. Ahora, en la mayoría de los casos, los centros cívicos son centros cerrados, están muertos, ya que la Delegación de Participación Ciudadana está bajo mínimos en una ciudad de más de 300.000 habitantes, con solo cuatro técnicos para cubrir todos los barrios, los 15 distritos. Esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y ya lo habíamos avisado.