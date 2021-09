Antonio Ruiz prevé primarias en el PSOE de Córdoba y anuncia que optará a la reelección

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, que apoyó a Susana Díaz en su intento de ser la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, prevé que habrá primarias en su partido a nivel provincial, y con ello varias candidaturas, y reiteró que se presentará a la reelección aunque no apoyase al actual líder andaluz, Juan Espadas.

Ruiz ha afirmado este viernes en una conferencia de prensa que basa su intención de mantener la candidatura a la reelección en lo que le trasladan sus "compañeros, alcaldes y secretarios generales de la provincia" y en que "siempre me he debido a mi partido y a lo que mi partido me ha pedido, por lo que la situación está en esos términos".

Para el también presidente de la Diputación, "habrá primarias, sin duda, y se presentará cualquier opción, cualquier persona que considere legítimamente que tiene también un modelo de partido para la provincia de Córdoba", lo que "enriquecería las primarias y el debate".

"Cada militante tiene la opción de apoyar alguna alternativa, pero cuando lo elige la mayoría todos somos de quien ha ganado y vamos todos a una, por eso la unidad es siempre tan importante", señaló en relación con el anterior proceso en el que optó por la opción de Susana Díaz.

Sobre la posibilidad de que la recién designada secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafaela Crespín, representante de Espadas en la provincia en las primarias para la candidatura a la Junta, sea una de las personas que le dispute la secretaría general, Antonio Ruiz recordó que ya en el anterior proceso congresual "hizo un intento" de optar a la máxima responsabilidad orgánica provincial y "llegamos a un acuerdo".

Por ello, "no me sorprendería que ella, o cualquier otro militante, también aspirase a la secretaría general del partido".

El "maltrato" de la Junta a la educación y la sanidad

Por otra parte, ha criticado el "maltrato" del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a la educación y sanidad públicas en Andalucía y ha afirmado que estamos ante un curso político que “marcado, una vez más, por la incompetencia del PP”.

Ruiz ha reprochado a la Junta de Andalucía que esté ordenando a los ayuntamientos que se hagan cargo de la desinfección de los centros educativos en el curso escolar que acaba de comenzar y que “igual que ocurrió el año pasado no aporte fondos para ello” y ha asegurado que “las tareas de desinfección suponen un sobrecoste para los consistorios cordobeses de 20 millones de euros, a pesar de que la responsabilidad de estas labores es de la administración autonómica”.

De igual modo, el dirigente socialista ha criticado la situación en la que se encuentra la sanidad pública andaluza y ha asegurado que “Moreno Bonilla tiene una hoja de ruta clara que pasa por el desmantelamiento de la misma y prueba de ello es lo ocurrido este verano, con un plan vacacional más que pobre, sin sustituciones, con profesionales sobrecargados de trabajo y literalmente agotados después de un año y medio de lucha contra la pandemia”.

“Las listas de espera siguen aumentando y la ciudadanía tiene serias dificultades para conseguir cita en su centro de salud en un tiempo razonable, con demoras de hasta una semana, y basta recordar las movilizaciones de este verano de los vecinos de Guadalcázar, de Ochavillo del Río, de Almodóvar del Río en defensa de una atención Sanitaria Digna en las Zonas Rurales”, ha señalado Ruiz.