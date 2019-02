Antonio Repullo se perfila como delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba

El Gobierno de Juanma Moreno sigue dando pasos en el nombramiento de cargos de su confianza. Tras la designación de consejeros y cargos en otros estamentos de las distintas áreas, ahora se centra en la llamada Administración periférica, con la selección de los delegados del Ejecutivo andaluz en las distintas provincias. En el caso de Córdoba, son varios los nombres que se han barajado en las últimas semanas, si bien es el dirigente provincial Antonio Repullo el que ha cobrado más fuerza en las últimas horas para el puesto. Así lo han asegurado fuentes del PP, quienes han señalado que tanto Repullo como el resto de nombres que “suenan” gozan en su mayoría con la total confianza del presidente popular en Córdoba, Adolfo Molina, y con el beneplácito del entorno de Moreno en Sevilla. Pero además de Repullo, en los últimos días han trascendido los nombres de otros dirigentes con posibilidades de ocupar la máxima representación de la Junta de Andalucía en la provincia. Así, se ha hablado del exparlamentario Miguel Ángel Torrico, del actual diputado nacional y ex alcalde de Córdoba Rafael Merino, de la también exparlamentaria Rosario Alarcón e incluso de un alcalde popular de la comarca de Los Pedroches.En cualquier caso, el designado hoy será el primer delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba que no pertenece al PSOE. Antonio Repullo nació en el año 1975 y es licenciado en Derecho. Ejerce la abogacía en un despacho de la capital cordobesa. No es la primera vez que su nombre suena para dar el salto a la primera línea de la política. Ha ocupado distintos puestos en Córdoba durante el periodo en el que los populares han gobernado en Madrid y en la Diputación y es un dirigente “muy respetado”, según las fuentes, en las distintas direcciones locales de la formación en la provincia. Así, durante el mandado del PP en la Diputación de Córdoba, entre los años 2011 y 2014, ocupó la gerencia del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, donde realizó una labor más técnica que política. Tras su salida de la institución provincial, ocupó el cargo de jefe de gabinete del subdelegado del Gobierno, desde enero de 2017 a julio de 2018, en el periodo en el que estuvo al frente de la Subdelegación Juan José Primo Jurado. Su nombramiento, si finalmente se produce, sería además un respaldo al presidente provincial, Adolfo Molina, con quien mantiene una estrecha relación a nivel de partido en Córdoba.El nuevo delegado de la Junta en Córdoba sustituirá a la dirigente socialista Esther Ruiz.