Antonia Alcántara: "Lo que muestres de Córdoba en Fitur tiene que ser algo único y potente para que se venda"

Antonia Alcántara (Córdoba, 1978) lleva más de dos décadas trabajando en el sector turístico de la ciudad como empresaria. Además, está al frente de la comisión de Turismo y Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), desde la que se da voz al empresariado cordobés para intentar encontrar las mejores iniciativas de desarrollo para el sector tanto de la capital, como de la provincia, que es, además, uno de los principales ejes de la economía cordobesa. A escasos días de que empiece la Feria Internacional del Turismo (Fitur), Alcántara analiza algunas de las claves para mejorar las cifras y atraer más visitantes.

-¿En qué trabaja esta comisión de CECO que preside?

-La comisión es de turismo y cultura y, desde ella se trabaja en dar voz al empresario y trabajar de manera conjunta. Hacemos reuniones en las que ponemos en común cosas que se pueden hacer, las que funcionan y no, y lo que hacemos es trasladárselo a las instituciones correspondientes. Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento quiere hablar con el empresario, lo que hace es convocar una reunión.

-En la actualidad, ¿en qué momento se encuentra el sector del turismo en Córdoba?

-Estamos en un momento de recuperación. Todavía no están los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y no tenemos cifras exactas, pero estamos en datos prepandémicos, por lo tanto, estamos en un momento bueno. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos que estar trabajando constantemente para ir mejorando. El último semestre ha ido mejorando mucho. Por ejemplo, noviembre que suele ser un mes complicado, este año ha sido muy bueno.

-Según el último informe del Centro de Análisis y Prospectiva Turística de la Universidad de Córdoba se prevé cerrar 2023 con el récord de dos millones de turistas. ¿Están Córdoba y su provincia preparadas para estas cifras?

-Está preparada, pero tenemos que trabajar mucho en no concentrar mucho el turismo de la capital en la zona de la Judería y mover el turismo por toda la ciudad.

-¿Y eso cómo se consigue?

-Uno de los ejemplos es lo que hizo el Cabildo con las rutas de la Iglesias Fernandinas. Es un claro ejemplo de buena gestión para mover al turismo y no concentrarlo alrededor de la Mezquita-Catedral, porque se vende sola.

-Pero es solo un único ejemplo, ¿qué más se puede hacer?

-Tenemos que hacer mucha promoción y paquetes turísticos con la provincia. Hay que trabajar mucho la unión de la provincia y la capital. En esta comisión de CECO es lo que hacemos.

-La unión entre la capital y la provincia se va a poner de manifiesto esta año en Fitur, pero ¿a un turista que venga a la ciudad cómo se le vende, por ejemplo, que vaya al algún pueblo de la Subbética?

-Se tiene que trabajar conjuntamente entre la Diputación y el Ayuntamiento para hacer un paquete completo, y también con las empresas. En esta comisión se trabaja en lo mismo: ver qué podemos hacer los empresarios de la capital con los de la provincia para tener esa unión y ser complementarios, que es primordial.

-Ha dicho que la Mezquita-Catedral "se vende sola". ¿Cree que puede dar más de sí?

-Evidentemente puede dar más, pero no es el único foco del turismo de Córdoba; tenemos que trabajar alrededor. El Cabildo hace un trabajo excepcional cuidando el patrimonio.

-Volviendo a Fitur, que se celebra esta próxima semana, ¿qué retos se ha marcado el sector turístico cordobés en esta ocasión?

-CECO es el intermediario de los empresarios de tres mesas de trabajo en Fitur, hacemos la gestión de los horarios. El empresario que va a Fitur va a hacer negocio. Muchas veces pensamos que en el estand de Córdoba tienen que estar todos los empresarios, pero no estar no significa que no estén en Fitur trabajando. Yo, por ejemplo, tengo citas en otros expositores, aunque siempre intentas llevártelas al de Córdoba, pero no siempre lo consigues. A mí en Fitur, por ejemplo, no me da tiempo ni a comer porque tengo una cita detrás de otra.

-Pero, ¿realmente sirve Fitur para algo? ¿Qué resultados da?

-Depende de cómo lo trabajes y del empresario. Siempre pedimos a las instituciones el apoyo al empresario, con agendas y contactos. En Córdoba hay empresas muy grandes que se manejan muy bien en Fitur, pero también hay otras más pequeñas que hay que llevarlas de la mano.

-Una duda, ¿cómo se vende Córdoba en Fitur frente a los destinos internacionales más conocidos? ¿Es una lucha de gigantes?

-Córdoba no se queda pequeña frente a ellos. Fitur tienes que trabajarlo muy bien a nivel institucional y que lo que muestres de Córdoba sea algo único y potente para que se venda. A mí me hablas de París o de Tailandia… pero es que Córdoba tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad y es única en el mundo. Además, no se tiene que separar del paquete de Andalucía.

"Córdoba tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad y es única en el mundo"

-A Fitur acuden numerosos medios locales de Córdoba, pero ¿de qué sirven las presentaciones que se hacen si a las mismas solo acuden ellos? ¿No cree que es un problema o un fallo de comunicación?

-Por eso he dicho antes que el estand no tiene que estar lleno de empresarios de Córdoba. Evidentemente, la prensa local tiene que estar. Desde esta comisión hemos insistido y hemos pedido muchas veces un listado de medios internacionales para vender Córdoba y empresas que hagan de intermediarios. Es algo importante que hay que hacer y fallamos un poquito en ello.

-El turismo de congresos, por otra parte, está despertando en los últimos años tras la ampliación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos y la puesta en marcha del Centro de Convenciones. ¿Qué objetivos tiene la comisión en este sector?

-Córdoba está llena los puentes y los fines de semana. Entre semana, no tenemos ese turismo que tenemos que tener, y eso se consigue con el turismo de congresos, que es un turismo de calidad. Tenemos sitios para acoger congresos potentes, pero es complicado porque hay muchas ciudades que luchan por lo mismo. El turismo de congresos es muy importante para Córdoba, pero tarda en dar sus frutos. Este año puede ser un buen año para este turismo.

-El número de hoteles ha crecido de manera notable en los últimos años en Córdoba capital, pero ¿son necesarios más?

-Hay que subir las pernoctaciones, eso está claro. Cuanto más hoteles tengamos, más plazas habrá para que la gente se pueda quedar. En todo esto hay una clave: dotar de contenido a la oferta y promocionarla.

-La oferta turística, pero también la cultural de Córdoba, ¿no?

-Córdoba es referente cultural, tenemos cuatro Patrimonios de la Humanidad. Evidentemente, Córdoba no solo es la Mezquita-Catedral. También tenemos Medina Azahara y tiene que estar incluida y hacerla atractiva. Hay que hacer una apuesta de contenido cultural, no de patrimonio. Aquí hay empresas de corte cultural o artístico que tienen capacidad para hacer grandes cosas donde se lo planteen porque ya lo hacen fuera de Córdoba. Es algo que te hace descentralizar el turismo de la Judería. Hay otro punto obvio que se llama Caballerizas Reales y Córdoba Ecuestre; eso es una realidad y está moviendo el turismo.

-La gastronomía también se ha convertido en un nicho importante para el turismo, pero ¿puede competir Córdoba, por ejemplo, con ciudades como San Sebastián y sus famosos pinchos?

-Córdoba es el mejor sitio para comer, está claro, y ya es un referente gastronómico. Esto ha sido también gracias a la promoción, porque tenemos muy buenos profesionales y muy buena gastronomía. Muchos turistas vienen a comer aquí. La promoción que se está haciendo es muy buena y se está yendo a muchas ferias.

-El aeropuerto de Córdoba ha retomado el vuelo tras su ampliación. ¿Cree que es necesario que una ciudad como esta tenga un servicio de estas características dada la cercanía de otros aeródromos internacionales como los de Málaga o Sevilla?

-En Córdoba hace falta el aeropuerto, ya que ayuda a que venga más gente. No nos podemos comparar con aeropuertos más grandes, pero todo puede llegar. Que el aeropuerto esté funcionando, crea riqueza.

"Hace veinte años, los autobuses paraban al otro lado del puente, la gente se bajaba y les decían que tenían dos horas para ver la Mezquita"

-Lleva más de dos décadas dedicada de manera profesional al sector turístico. En todos estos años, ¿en qué ha mejorado este ámbito?

-El turismo ha mejorado mucho en este tiempo, pero hay muchas cosas que hay que mejorar. Actualmente, tenemos un turismo más de calidad que el de antes, pero no es el turismo de calidad que queremos, porque debemos tener más. Creo que si ha mejorado el turismo de calidad y más cultural. Hace veinte años, el turismo era más excursionista, estaba unas horas y se iba, ahora se queda más porque hay una oferta más amplia y de calidad. El que venía antes, llegaba y veía la Mezquita-Catedral en una hora; recuerdo que hace veinte años, los autobuses paraban al otro lado del puente, la gente se bajaba y les decían que tenían dos horas para ver la Mezquita-Catedral. Eso lo he visto yo y eso ya no es así.

-Y, ¿cómo será el turismo dentro de dos décadas en Córdoba?

-Espero que el turismo de aquí a veinte años esté repartido por toda Córdoba y provincia, que es lo que queremos y que no esté masificado en la Mezquita-Catedral. También que no esté tan estacionalizado. Eso se consigue teniendo oferta todo el año, no concentrando todo en determinados meses. Por ejemplo, noviembre de 2023, quizá por la temperatura, ha sido bueno. Si sabemos que junio y julio son los meses más complicados de Córdoba porque hace mucho calor, vamos a trabajar esas ofertas. Este año se prevé un verano complicado y, por eso, ya tendríamos que estar trabajando en qué hacer en junio y julio, y llenar de contenido esos meses. En la provincia, hay sectores que abanderan actuaciones de ámbito turístico que están empezando a funcionar muy bien, como es el sector del vino, de las almazaras, la naturaleza… Todo eso está funcionando ya. Al final, tienes que ofertarlo y hacerlo atractivo. Eso es un trabajo profesional que alguien tiene que hacer. Se trata de ser creativo en la oferta en los meses complicados. Por ejemplo, el Festival de la Guitarra y la Noche Blanca del Flamenco se celebran en esos meses; están muy bien orientados y son un aliciente para venir a Córdoba.