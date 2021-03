Ambrosio asegura que no va a "salir huyendo" y cree que es momento de defenderse de un presunto delito urbanístico

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Ambrosio, descarta dimitir tras hacerse pública la apertura de diligencias en un juzgado cordobés por un presunto delito urbanístico y asegura que no va a "salir huyendo porque este es mi momento para defenderme".

La exalcaldesa ha explicado que es "consciente del código ético" de su partido "porque lo he firmado" y en estos momentos está terminando de elaborar el informe que elevará a lo largo de este lunes a la comisión de ética y garantías del Comité Federal del PSOE. Así, ha agregado que "el procedimiento que establece la dimisión de los cargos públicos no es ahora mismo" en el momento en el que se encuentra su investigación, sino "en el inicio del juicio oral".

Por lo tanto, quedará "a disposición" de esa comisión de ética porque está haciendo "lo que procede en esta situación en todo momento".

Ambrosio ha profundizado que el reglamento establece que "si hay juicio oral, yo tendría que dimitir", pero tiene "la tranquilidad de que estoy cumpliendo con la normativa de mi partido desde el primer momento informando a la comisión de garantías", por lo que ahora mismo "no tengo que dar ningún paso".

La portavoz socialista ha avisado a los medios de comunicación de que respeta su trabajo, pero deben entender que "el mayor respeto y confianza que tengo en estos momentos es ante la justicia". En ese sentido, ha recordado que el pasado jueves ya detalló "con todo lujo de detalles la causa por la que estoy siendo investigada" y sus argumentos para defenderse y solicitar el archivo del procedimiento.

Por eso, ha insistido en que sus esfuerzos ahora están "en defenderse" del proceso judicial en el que está inmersa, que son "las diligencias previas de una investigación". Es una situación "preocupante" que le hace "ser todavía más cauta y no poner en riesgo mi defensa ni la de mi marido". Por lo tato, mientras que no exista ningún paso más, "no voy a seguir haciendo declaraciones sobre el asunto". "Tengo confianza absoluta en el procedimiento judicial", ha resaltado.

Sobre el apoyo de su partido, Ambrosio ha asegurado que está recibiendo llamadas y mensajes de ánimo, cariño y considerando su presunción de inocencia, que es "el mínimo que nos merecemos cualquiera", por lo que "me he sentido apoyada y respaldada por mi organización política, desde el grupo municipal a la ejecutiva provincial". Además, ha indicado que "absolutamente nadie" le ha pedido que dimita y todos los mensajes que ha recibido han sido "de apoyo”.

Para ella, su dimisión "no tiene sentido porque sería reconocer algo que no existe; es decir, mi esfuerzo y mi trabajo en estos momentos está en defenderme de la investigación con argumentos y documentos que confío que sean suficientes para el archivo del procedimiento", por ello, "no voy a salir huyendo". Así, ha manifestado que esto es "compatible" con su condición de portavoz y de "seguir denunciando lo que ocurre en esta ciudad desde una oposición responsable".

Ambrosio sigue "confiando en que este procedimiento, por los argumentos y procedimientos, se va a archivar" y en estos momentos su "preocupación no está en mi recorrido político".