El PSOE de Córdoba se autodescarta para negociar los presupuestos porque "la cofianza se ha roto"

Los presupuestos vigentes en el Ayuntamiento de Córdoba salieron adelante tras el pacto entre el PSOE con el cogobierno de PP y Cs por el que los socialistas se abstenían en la votación del proyecto de cuentas. Que se repita esa situación para 2022 será complicado. Es lo que asegura al menos la portavoz del PSOE en Capitulares, Isabel Ambrosio, quien ha sido muy crítica con el desarrollo de los acuerdos alcanzados.

La ex alcaldesa ha sido tajante al asegurar que "la confianza se ha roto, han demostrado que no son de fiar", ha sentenciado Ambrosio, quien además ha avanzado que "mientras que no hagan autocrítca y no den explicaciones [en referencia al cogobierno], con el grupo socialista que no cuenten para empezar a trabajar un presupuesto para el año 2022". Así las cosas, el PSOE se autodescarta por el momento para negociar las cuentas municipales de 2022.

Entre las tareas para este inicio del curso político, la portavoz ha hecho referencia a las ordenanzas, que también tendrá que negociar el cogobierno con los grupos. Así, el PSOE se ha reafirmado en su apuesta por la "progresividad fiscal", es decir, "bajar los impuestos a quien menos tiene". Los socialistas han reclamado "eficacia y excelencia" en la gestión del gobierno municipal para esta nueva etapa y esperan un plan "innovador y ágil" para que en la ciudad "no se vuelvan a perder oportunidades".

La edil se refería en este sentido a la demora en algunas iniciativas del Consistorio, como las inversiones previstas en Caballerizas Reales, las actuaciones en la Ciudad de los Niños y obras en varios parques públicos que "tras dos años desde el inicio del mandato, siguen sin arrancar".

La socialista ha detallado que el último dato de la ejecución presupuestaria está en torno a un 27% y desde su partido temen que "la mitad del presupuesto se quede en el banco". Según ha afirmado, la Tesorería del Ayuntamiento acoge 146 millones para estas ejecuciones.

Ambrosio ha comentado las facturas pendientes con los a proveedores, ya que "seguimos pagando más tarde y peor que nunca". La medida del periodo temporal para realizar estos pagos está en 30 días. Sin embargo, según los últimos datos publicados del Pago Medio a Proveedores (PMP) del Ministerio de Hacienda y recogidos por el PSOE, que se corresponden con el mes de julio, sitúan en 40,94 días el tiempo que el conjunto del Ayuntamiento de Córdoba y los organismos autónomos tardan en hacer efectivo estos abonos.

En el caso de algunas empresas como el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) su pago medio es superior a un año, 395 en total, y el Instituto Municipal de Deportes alcanza los 299,28 días, unas cifras que Ambrosio califica como "bochornosas". Ha insistido en que "la ciudad no puede esperar" y ha apuntado a que las inversiones programadas acabarán en 2022 o principios del 2023, una casualidad que coincide con la cita electoral.

En su comparecencia, el grupo municipal socialista ha exigido saber el aprovechamiento que el gobierno local de PP y Cs hará de los Fondos Europeos de Recuperación. Isabel Ambrosio, ha recordado que hace pocos días se hizo pública la convocatoria de 1.000 millones de euros para proyectos en materia de eliminar la huella de carbono del trasporte público.

El grupo socialista exige conocer información sobre la candidatura del Consistorio cordobés a este respecto. "Nos preocupa que Córdoba pierda el tren al que muchas ciudades se están enganchando", ha insistido.

En este sentido, Ambrosio también ha recordado que aún no se ha puesto en marcha la Oficina de Proyectos Europeos aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Otras instituciones como la Diputación de Córdoba o ayuntamientos como el de Málaga y Sevilla sí cuentan con estas plataformas para abordar las políticas en materia de recuperación económica, según ha comentado.

Por último, la edil ha asegurado que "la ciudad se está olvidando del Casco Histórico”, ya que tal y como denunció anteriormente el concejal del Grupo Municipal Socialista, José Rojas, "en dos años de mandato no se ha adelantado ninguno de los compromisos adquiridos y se sigue perdiendo el tiempo".