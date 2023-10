Alfonso Guerra: "Le pediré perdón a Yolanda Díaz el día que vaya en el cohete supersónico"

El exvidepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha ironizado este jueves con un hipotético perdón a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras afirmar semanas atrás que la ministra en funciones se pasa el día "de peluquería en peluquería", unas declaraciones tildadas de machistas. "Le pediré perdón cuando vaya en el cohete supersónico", ha respondido durante la tertulia posterior a la presentación de su séptimo libro, La rosa y las espinas, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba. Sus palabras han sido respondidas con aplausos y risas.

"Parece que no podemos saltarnos determinados límites para soltar un chiste, y eso es una nueva dictadura", ha dicho Guerra, que ha confesado que siente "compasión por los humoristas". "Ya no les dejan hacer chistes de nada, ni de enanos, ni de homosexuales, ni de mujeres". "Lo políticamente correcto es la pérdida de la libertad. Digo lo que pienso, aunque pueda estar equivocado", ha seguido el exvicepresidente. "Viví muchos años bajo una dictadura, y no me van a callar ahora", ha avisado.

Sobre la idiosincracia de España, ha reflexionado que "vivimos en un país fantástico, pero somos una gente muy problemática y siempre luchamos contra nuestras propias esencias". Su empeño durante la Transición fue -ha subrayado- "que España fuera un país floreciente y tuviera la admiración del mundo". Así que se encargaron de blindar la Constitución, porque de manera contraria ya estaría "modificadísima". "Se hizo un texto que lleva 45 años y, si no dura más, es porque habremos vuelto a las dos Españas, y eso será ruinoso".