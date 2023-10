Alfonso Guerra: "La amnistía no cabe en la Constitución"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha defendido este jueves en Córdoba que "la amnistía no cabe en la Constitución", pero ha lamentado que, en el caso de votarse, ningún diputado del PSOE se posicionará en contra si el partido así lo indica. Guerra, que ha presentado su séptimo libro, La rosa y las espinas, una conversación con el director y productor Manuel Lamarca, ha lamentado que "no habrá nadie" que vote en contra de las directrices del partido pese a que la Constitución garantiza la libertad de "votar lo que se quiera". Y esto es así porque, si se posicionan de manera diferente, "los multan".

Durante el coloquio que ha seguido a la presentación del libro en el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Guerra ha expuesto que debatir sobre la amnistía o el derecho a la autodeterminación es un "tema trampa", pues antes habría que reflexionar sobre si "merece la pena, o perjudica o beneficia a España". Y ha argumentado que, durante la redacción de la Constitución, hubo dos enmiendas a favor de la amnistía que fueron rechazadas, y otra sobre el derecho de autodeterminación que tampoco se aprobó. "En los países civilizados se consulta a los constituyentes", ha reflexionado.

Guerra también ha hablado sobre qué significa ser de izquierdas: "Cuando se es de izquierdas, es porque se tienen convicciones firmes. Ahora hay una izquierda que cree que la derecha no tiene derecho a existir. Y yo soy contrario a la derecha, pero claro que le doy derecho a existir, pues de lo contrario no me consideraría demócrata". Así que "ahora la derecha me tiene un gran respeto, pero los que han cambiado son ellos, porque yo siempre he sido un alentador de la democracia y siempre he hablado con libertad".

Sobre la relación con su partido, ha dicho que él es "muy duro de roer" y, parafraseando el título del libro, que no recibe espinas de los socialistas, sino de "algunos" que no le causan "ningún dolor". "Sé de dónde vengo. Soy el número 11 de una familia de 13 hijos con un padre trabajador, y todos los chicos ayudábamos como podíamos. Sé muy bien dónde estoy", se ha definido. "La socialdemocracia en general ha perdido el norte", ha zanjado.

En la presentación han estado el rector de la Universidad, Manuel Torralbo; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP); la coordinadora del Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (PP), o el exalcalde de Palma del Río y exparlamentario socialista Salvador Blanco.

En marzo de 2022, Guerra se sentó frente a la cámara del cineasta cordobés Manuel Lamarca para hacer un repaso a su trayectoria personal y política. El libro La rosa y las espinas recoge los mejores momentos de más de nueve horas de grabaciones, en las que el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González se muestra directo y sin las cortapisas de lo políticamente correcto.

El lector se asoma a los entresijos de la Transición, cómo se desarrolló la elaboración de la Constitución, el golpe de Estado del 23F, la histórica victoria del PSOE de 1982, el trabajo de Guerra como vicepresidente o su salida del Gobierno. Sin olvidar al hombre detrás del político, su faceta más personal y familiar, así como sus gustos literarios, musicales o cinéfilos, enriquecidos por el trato con las personalidades de todo tipo que ha conocido a lo largo de su vida.

El libro, explica la editorial, recoge los puntos de vista de aquel joven provinciano, enamorado del teatro y la poesía, que "luchó durante 20 años en clandestinidad contra una malsana dictadura y que, más por azar y por responsabilidad que por vocación, desempeñó un cierto papel en el Gobierno de España y que hoy quiere creer que todavía sus opiniones encuentran eco en algunos españoles". En estas páginas, Guerra rememora el descubrimiento del socialismo a través de Machado, su encuentro con Felipe González, su labor de consenso, sus opiniones sobre la clase política, la monarquía, los nacionalismos o el feminismo, pero también sobre la vida, la familia, el amor, la muerte o el futuro.

Alfonso Guerra (Sevilla, 1940), undécimo hijo de una familia de trabajadores y padre de dos hijos, es licenciado en Filosofía y Letras, ingeniero técnico industrial y profesor universitario. Ha sido diputado (1977-2015), vicepresidente del Gobierno (1982-1991), vicesecretario general del PSOE (1979-1997), portavoz del Grupo Parlamentario socialista (1977-1982) y presidente de la Comisión Constitucional y de la de Presupuestos.

Fue uno de los protagonistas de la elaboración de la Constitución de 1978, impulsor de actividades culturales, presidente de diversas fundaciones, director de varias revistas, creador de la librería Antonio Machado de Sevilla, doctor honoris causa de varias universidades y autor de varios libros, el último La España en la que creo. En defensa de la Constitución, publicado con gran éxito en La Esfera.