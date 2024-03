El Alcázar de Córdoba se someterá a la reforma integral de su instalación eléctrica e iluminación

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha licitado por 1,8 millones de euros el contrato para la reforma integral de la instalación eléctrica y la iluminación del Alcázar de los Reyes Cristianos, una actuación que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses. Además, esa reforma integral también mejorará las instalaciones de domótica, telecomunicaciones, protección contra incendios, protección contra robo y climatización del monumento.

En la memoria del proyecto se insiste en que el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba dispone de unas instalaciones eléctricas y de iluminación en mal estado de conservación, parte de ellas incluso en desuso e incluso en algunas partes del edificio con grave peligro de riesgo eléctrico por contacto directo para el personal que trabaja en el mismo, así como para los turistas que lo visitan. "Prácticamente toda la instalación se encuentra en superficie bajo tubos corrugados muy deteriorados e incluso en ausencia de los mismos", detalla el documento.

Asimismo, refiere que el monumento cuanta con mucho cableado visto, extendido por galerías y por las cubiertas. Además, "no dispone de una buena red de cableado estructurado, ni de puntos de acceso wifi, así como escasos puntos de conexión UTP. No dispone tampoco de un circuito cerrado de televisión para videovigilancia, ni de instalaciones de protección contra incendios". Así como refiere que el Alcázar de los Reyes Cristianos sí que dispone de instalaciones de protección contra el robo, "pero solamente detectores en una parte del edificio, no cubriendo la totalidad del mismo". Así como que "la instalación de climatización solamente se encuentra en el Salón de Mosaicos siendo sus equipos de baja eficiencia energética".

En la memoria también se detalla que el monumento recibe suministro eléctrico desde un centro de transformación que está situado en la esquina del Pasaje Santa Teresa Jornet con Ronda de Isasa y que el conjunto monumental (incluido los jardines) dispone de tres acometidas eléctricas, una de las cuales dota de suministro a las instalaciones de bombas, luz y sonido del espectáculo nocturno de los jardines.

Las otras obras

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha licitado el contrato para la reforma integral de las instalaciones del Alcázar de los Reyes Cristianos apenas algo de un mes después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobara la adjudicación, por 333.781 euros, a la empresa Rehabitec Almería de los trabajos las obras de restauración del Salón de los Mosaicos y la Torre del Homenaje del monumento. Las actuaciones deben durar medio año.

En el caso del Alcázar de Córdoba, el objeto de la intervención es doble. La zona se localiza al norte de la edificación, concretamente en la cubierta del llamado Salón de los Mosaicos, que es la antigua capilla construida en el siglo XVIII durante la ocupación del edificio por parte de la Inquisición, y el cuerpo de remate de la contigua Torre del Homenaje.

Por un lado, se pretende la recuperación de la impermeabilidad de la cubierta del Salón de los Mosaicos. La rotura y el desplazamiento de numerosas tejas está provocando el deterioro acelerado de los elementos de madera de la estructura, lo que ha derivado en la entrada de agua directa en el espacio bajo la cubierta y el consiguiente riesgo para la conservación de la bóveda que cubre la nave.

En la zona de la cubierta sobre el crucero, existe numerosa vegetación espontánea en las canales, favorecidos por su estrechez. Existen zonas con daños significativos en el entablado, con avanzado estado de pudrición por la continuada presencia de humedad e incluso varias zonas con pérdidas de material, existiendo oquedades significativas. El espacio bajo cubierta se encuentra en un estado de abandono notable. Existen restos de maderas, ladrillo, cascotes esparcidos sobre el trasdós de la bóveda. También se ha podido observar cómo la instalación eléctrica discurre sin protección por el espacio bajo cubierta, lo que representa un riesgo cierto de incendio.

Todo esto ha terminado provocando daños en algunos de los elementos estructurales, que obligan a intervenir. Con todo ello, es precisa la restauración de los elementos estructurales afectados y el nuevo retejado del conjunto.

Por otra parte, la intervención persigue la consolidación estructural del cuerpo de remate de la Torre del Homenaje. Con anterioridad a la redacción de este proyecto, la Gerencia de Urbanismo adjudicó al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac) la elaboración de un estudio patológico de la Torre del Homenaje del Alcázar de los Reyes Cristianos, tanto en el cuerpo de la torre como en el espacio de los baños situados en su parte inferior. El estudio, de fecha 20 de diciembre de 2021, ha sido puesto a disposición del redactor del proyecto y sus conclusiones han servido para orientar alguna de las propuestas recogidas en el documento.

Actualmente la subida a la cubierta de la torre está clausurada al no darse las condiciones que garanticen la seguridad estructural exigida. Existen fisuras en diversos puntos de la cúpula que cubre este antiguo campanario y en los paramentos de mampostería con verdugadas de algunas de sus fachadas. Estas patologías son derivadas de las deformaciones que provocan el peso de la propia cúpula y de la cubierta sobre esta. La resultante de este peso sobre cada uno de los machones presenta una componente horizontal que no es retenida por la fábrica y en consecuencia se producen las deformaciones y las fisuras que las ponen de manifiesto.

Además, el pavimento del nivel en el que desembarcan las escaleras de subida a la cubierta de la Torre del Homenaje presenta diversas anomalías. Existe vegetación parasitaria y suciedad en la cubierta del cuerpo de escaleras, cubierta que es inaccesible si no es descendiendo a través de unas escaleras portátiles desde el nivel superior. En cuanto a las escaleras de subida al cuerpo superior, estas son extremadamente resbaladizas.

Existen numerosos antecedentes de trabajos sobre el edificio tras su cesión al Ayuntamiento de Córdoba en 1955. De mayor trascendencia fueron las intervenciones realizadas por Ucelay entre 1963 y 1968 en el Patio de Mujeres tras recibir el encargo de convertirlo en un edificio para congresos. En este patio se documentaron una gran densidad de estructuras superpuestas de gran interés arqueológico y la intervención fue paralizada por la Comisión Provincial de Monumentos.

El conocido como Salón de los Mosaicos no es sino la iglesia que se construyó en el siglo XVIII cuando el Alcázar estuvo dedicado a cárcel de la Inquisición. Está compuesta por una nave, un crucero y un pequeño presbiterio empotrado en el lienzo oriental del cerramiento del Alcázar. La nave está cubierta por una bóveda de cañón cuya sección es un arco carpanel, presentando lunetos que permiten ventanas para la iluminación en su lado sur.

Asimismo y tal como se recoge en el estudio histórico, el cuerpo de remate de la Torre del Homenaje debió construirse entre 1567 y 1668. Este cuerpo superior está realizado con una fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo muy próximas, solución diferenciada con respecto a la fábrica de sillares de piedra calcarenita que compone el cerramiento del Alcázar en su fachada norte y la propia Torre del Homenaje. En las fotografías de esta fachada se identifica claramente el corte entre la obra primitiva y el remonte del nuevo cuerpo de remate.