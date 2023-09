La pianista Alba Ventura es la nueva cabeza de cartel del Festival Internacional de Piano Guadalquivir

El Festival Internacional de Piano Guadalquivir anuncia la incorporación a su 14 edición, Encarnadas: Mujeres-Patrimonio-Piano, de la pianista Alba Ventura, la nueva cabeza de cartel que actuará en el Gran Teatro de Córdoba el próximo 23 de septiembre, con un concierto de un altísimo nivel artístico en el que propone un tributo a la mujer apasionada, resiliente, llena de certeza pero también de claroscuros. También a esa dualidad que se impone ante una mujer que debe elegir entre ser libre o corresponder al amor. El anuncio llega tras la decisión de sustituir a la artista ucraniana Valentina Lisitsa tras la solicitud del PSOE al alcalde, José María Bellido, sobre la suspensión del concierto por sus posturas en favor de Rusia en la guerra contra Ucrania.

Lo hará con preludios de Chopin, esos pequeños retazos de melodías hechas todas y cada una de ellas para comunicar una idea o un sentimiento. Razón por la que algunos de ellos suenan en el cine de Bergman y Kurosawa y en canciones de Zeppelin, Antonio Carlos Jobin, Jan Michael Jarre o Jane Birkin. Como el propio Liszt argumentaba, los preludios de Chopin son composiciones todas de un calibre distinto, que harán vivir un auténtico carrusel de emociones.

La segunda parte será un homenaje a la considerada mejor pianista española del siglo XX, Alicia de Larrocha, que este 2023 cumple el 100 aniversario de su nacimiento. Niña prodigio que dió su primer concierto a los seis años, logrando ser la pianista del país con mayor proyección internacional, ganadora de dos Grammys y alzada como Mejor Artista del Mundo en 1977. De Larrocha dejó un vasto legado a través de numerosas grabaciones del repertorio musical español y para homenajearla no hay mejor intérprete que Alba Ventura. Discípula de la propia Alicia de quien recibió clases magistrales, transportará un programa de enorme pasión y colorido ibérico.

Ventura cuenta con galardones tan destacados como el Queen Elizabeth Rosebowl entregado por el príncipe de Gales, el Premio MIN al mejor álbum de música clásica 2020, el Premio Impulsa de la Fundación Príncipe de Girona y la Medalla Albéniz de la Fundación Isaac Albéniz, siendo una de las pianistas españolas más destacadas hoy en día.

Nacida en Barcelona, Alba Ventura debutó como solista a los 13 años junto a la Orquesta de Cadaqués y Sir N. Marriner en San Sebastián y en el Auditorio Nacional de Música. Desde entonces su carrera como solista no ha parado de crecer con invitaciones de salas como el Wigmore Hall, el Barbican y la Iglesia de St. Martin in the Fields, Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein, Cité de la Musique de París, y la Sala Svetlanovsky de Moscú, entre otras, habiendo tocado además de en los principales auditorios españoles.

Su actividad también la ha llevado a actuar en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Nueva Zelanda y China. Ha sido dirigida por personalidades como Albiach, Antonini, Diakun, Harth-Bedoya, Hogwood, Mas, Mena, Pons, Oue, Ros Marbà y Vásary, y ha tocado con importantes orquestas como la Philharmonia y Hallé, London Mozart Players, Filarmónica Nacional de Hungría, la Sinfónica Nacional Checa, o la Norwegian National Youth Orchestra, así como con las principales orquestas españolas.

Alba Ventura es además una devota música de cámara, y ha colaborado, entre otros, con la pianista Elisabeth Leonskaja, los cuartetos Brodsky, Takacs y Casals, los violinistas Boris Belkin, Gordan Nikolic, Leticia Moreno, Tai Murray, Lina Tur Bonet y Francisco Fullana, la violista Isabel Villanueva, y los cellistas David Cohen y Astrig Siranossian. Actualmente es miembro integrante del Trío Freixas.

La pianista, que tiene en su haber varios discos, es también profesora en el Conservatorio Superior de Música del Liceu y directora de la prestigiosa Academia Marshall, que en su día fue liderada por Alicia de Larrocha.

Cabe recordar que las entradas del concierto de Ventura están ya a la venta tanto en la taquilla del Gran Teatro como a través de la página web del evento. Además, el concierto se incluye en los paquetes especiales diseñados para proporcionar a quienes asisten al festival una experiencia sensorial única e inolvidable y que incluyen interesantes descuentos a los que se unen los de trenes AVE y hoteles boutique.

El Festival Internacional de Piano Guadalquivir fue fundado en 2010 por su directora, la pianista María Dolores Gaitán y está organizado por la Asociación Cultural Guadalquivir Pianístico con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba Patrimonio, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos, Diputación de Córdoba, Universidad de Córdoba y Cabildo Catedral. Cuenta también con el patrocinio de la Fundación Cajasur y Renfe Tu Tren. Los pianos elegidos son de la serie artesanal Yamaha y Bösendorfer con la colaboración de Royal Pianos.