Al-Zahara apoya a la asociación vecinal Los Pinares de Cerro Muriano

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara hizo suya ayer la denuncia de la Asociación Vecinal Los Pinares de Santa Bárbara de Cerro Muriano sobre la peatonalización de parte del espacio público en favor de los negocios de la zona.

Al-Zahara señaló que las reivindicaciones vecinales de esta barriada no son atendidas adecuadamente, como es el caso del centro cívico aún sin abrir, la recuperación para el uso urbano de la antigua travesía de la N-432 y la edificación de viviendas de protección oficial (VPO) de las que aún no se ha visto el comienzo de las obras. Estos proyectos son reivindicaciones históricas de los vecinos de Cerro Muriano que no han sido atendidas a pesar de las quejas de los mismos, lamentó la federación.