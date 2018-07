Al-Zahara exige al Consistorio que finalice la urbanización del barrio de Mirabueno

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara exigió ayer al Ayuntamiento "que termine de forma correcta la urbanización del barrio de Mirabueno", pues "no deja de ser paradójico que los vecinos del primer barrio nuevo que surgió del PGOU de 2001, y del que se dijo que iba a tener todos los servicios y equipamientos cuando ocuparan las viviendas, lleven diez años esperando tener el barrio que pagaron al comprar sus casas". A este respecto, Al-Zahara dijo ser "consciente de que el Ayuntamiento no ha sido responsable de la situación, sino la empresa promotora, que fue incapaz de cumplir sus compromisos, pero el Consistorio sí tiene la obligación subsidiaria de dar solución a las carencias de la urbanización, para lo cual ha contado con la financiación derivada del aval bancario existente". Por eso, "si el aval ha sido insuficiente, se debe usar lo que haya sobrado por baja de la adjudicación, si es posible, y si no el Ayuntamiento debe poner fondos propios, como responsable último del estado adecuado de las zonas urbanas de la ciudad". La situación de Mirabueno, según se argumentó desde Al-Zahara, "ha sido derivada de un PGOU especulativo que la crisis se llevó y con él las viviendas y barrios prometidos. Por suerte, otros barrios que vieron retrasada su construcción, como Nuevo Poniente, Turruñuelos o Huerta Santa Isabel, que deberían estar acabados hace ya más de cinco años, ahora se están terminando de construir".

Sin embargo, "el vecindario que ha residido en sus primeros bloques lleva años disfrutando de la mitad de los servicios y de ningún equipamiento. Son moradores de barrios en construcción, en muchos casos a medio habitar", pero, para Al-Zahara, estos barrios y sus moradores "tienen derecho a los mismos servicios y equipamientos que el resto de la ciudad".