El Aeropuerto incrementa hasta en un 5% sus vuelos con el sistema AFIS

Desde que el pasado 26 abril se pusiera en marcha en el Aeropuerto de Córdoba el Sistema de Información de Vuelo AFIS el número de operaciones en este complejo -aterrizajes y despegues- se ha incrementado "entre un dos y un cinco por ciento", según puntualizó ayer la directora del Aeropuerto, Sonia Martín, quien relató que la media mensual de operaciones en mayo y junio fue de entre 700 y 800, apuntó. Martín matizó que los meses de más tráfico aéreo en el Aeropuerto son los de primavera y otoño, "mientras que en verano suele haber poco tráfico por las altas temperaturas y en invierno también ese tráfico es menor". La directora del complejo detalló que esa puesta en marcha del sistema de control aéreo AFIS -que se concedió a la empresa FerroNats por aproximadamente un millón de euros y por un periodo de cuatro años- "ha disparado el interés de compañías comerciales en empezar a operar en el Aeropuerto".

Mediante este sistema de comunicaciones voz, desde la dependencia AFIS, los técnicos proporcionan a los pilotos información útil que permite la operación de las aeronaves en el Aeropuerto y su entorno de forma segura y eficiente. Esta asistencia se ofrece, en aeropuertos de baja densidad de tráfico, con la misma garantía de seguridad que el control, mediante los profesionales debidamente formados y cualificados para ello. Desde el pasado 26 de abril son tres las personas fijas con dedicación exclusiva y dos las flexibles que prestan los servicios de FerroNats en la torre de control en la que el servicio AFIS funciona de lunes a viernes entre las 12:00 y las 15:00. No obstante, el director de operaciones en Córdoba de esta filial de la empresa Ferrovial y responsable de la torre de control AFIS, Abel López, aseguró que la prestación de este servicio es "flexible", por lo que insistió en que se puede adaptar a las necesidades de cualquier compañía aérea que lo requiera. "Si tenemos una solicitud fuera del horario AFIS, el horario AFIS se amplía", puntualizó la directora del Aeropuerto al respecto. López destacó que a través de este sistema de control e información aérea se están atendiendo a una media de entre 15 y 20 vuelos diarios, con picos de hasta 52 vuelos diarios y mínimas de cinco o seis, entre ellos los de aerotaxis y aeronaves de tipo medio de entre cinco, diez o 12 pasajeros. Me consta que la dirección tiene solicitudes de vuelo de mayor empaque", apuntó el responsable de la torre de control AFIS.

20Vuelos. Es el pico más alto de la media de los que llegan a diario bajo control del sistema AFIS

FerroNats no sólo gestiona en el complejo cordobés el sistema AFIS. Desde el pasado 26 de abril también empezaron a prestar el sistema CNS (Comunicación, navegación y vigilancia) en la torre de control AFIS del Aeropuerto, "una dualidad de tareas que no se da en ningún otro aeropuerto de España", según insistió el director general de FerroNats, Pablo Caballero. "Incorporar información de vuelo y servicio de mantenimiento CNS es algo que hasta la fecha no se había hecho en AENA", añadió Caballero, quien puntualizó que, "desde la posición de proveedor de servicios, el Aeropuerto de Córdoba está listo para atender vuelos comerciales de pasajeros".

FerroNats gestiona el 20% de las operaciones aeroportuarias que se dan en España y está presente en 12 torres de control de aeropuertos del país. O lo que es lo mismo, en nueve de las 12 torres de control liberalizadas en España por AENA en septiembre de 2011: Sabadell, Cuatro Vientos (Madrid), Vigo, Jerez, La Coruña, Valencia, Sevilla, Alicante-Elche e Ibiza. En 2017 fue también adjudicataria de las torres de los aeropuertos de Córdoba, Andorra-La Seu d'Urgell y Lleida-Alguaire, en los que ya presta servicio. Además, la empresa filial de Ferrovial es ahora adjudicataria de la torre de control del aeropuerto internacional de la región de Murcia.