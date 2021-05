Vecinos y Hostecor denuncian aglomeraciones de personas en Córdoba el fin de semana sin mascarilla ni guardar las distancias

Aglomeración de personas en espacios reducidos, con falta de distancia social y sin mascarilla en el centro de Córdoba, el Casco Histórico y en los barrios de la ciudad "que para nada hacen presagiar una pronta solución al covid". Estos son los incidentes que han detectado este primer fin de semana de mayo y de apertura a la movilidad provincial tanto la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara como la patronal de la hostelería Hostecor, que hacen un llamamiento al Ayuntamiento y las administraciones a "vigilar y castigar con contundencia toda conducta que contravenga las normas" para no volver a restricciones más rígidas.

Sin embargo, el delegado de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que durante este primer fin de semana de apertura "no hubo un incremento en las incidencias" por las medidas del covid-19, más allá de las "incidencias habituales" por el toque de queda, la vigilancia por la celebración de botellones y actividades en la hostelería, que, a su juicio, han "cumplido todas las medidas sanitarias".

Torrico no ha ofrecido cifras concretas de la actuación de la Policía Local, pero ambas organizaciones (Al-Zahara y Hostecor) consideran que las imágenes vistas este fin de semana parecen anunciar una relajación de las medidas preventivas para controlar la pandemia y afirman que "la tan ansiada vuelta a la semi-normalidad no puede ni debe convertirse en un alocado intento de recuperar el tiempo perdido" pues consideran que "nos enfrentamos a una vuelta atrás que tanto para la ciudadanía como para la recuperación del sector económico cordobés sería nefasto".

"No sería lógico que por abusos de aquellos que no respetan las normas pague todo el sector y que por la falta de concienciación ciudadana volvamos a una fase de restricciones más rígidas", lamentan Hostecor y Al-Zahara y, por ello, insisten en que el Ayuntamiento "debe poner todos los medios y recursos a su alcance para impedir que esta nueva fase se convierta en un espejismo".

Las organizaciones han recordado que aunque se hayan relajado las medidas en cuanto a movilidad y horarios, las restricciones en el uso de mascarilla, distancias y aglomeración de personas tanto en espacios públicos como privados siguen en vigor. Así también lo ha hecho la delegada de Turismo del Ayuntamiento, Isabel Albás, que ha pedido responsabilidad y cumplimiento de las medidas ante el comienzo del concurso de Patios.

Fin del estado de alarma

Entretanto, el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico ha reiterado al Gobierno de España que "a estas alturas no se sabe qué marco normativo se va a tener para seguir obligando a algunas medidas sanitarias si decae el estado de alarma" desde el 9 de mayo.

Al hilo, ha explicado que "el Consistorio va a tener en su mano el control de las medidas que ya están puestas, como el mantenimiento de las mascarillas, la distancia de seguridad e impedir la concentración de personas", pero "sobre el tema de restricción de movilidad geográfica y horaria, si decae el estado de alarma y no hay instrumentos alternativos, no hay amparo legal para forzar nada", ha dicho.

Ante ello, ha manifestado que "se reforzará la seguridad con un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento y de la Policía Local para evitar que el resto de medidas sanitarias que sí se van a mantener en vigor puedan seguir aplicándose".

En cualquier caso, "es increíble que a menos de una semana para que decaiga el estado de alarma no se sepa qué alternativa va a haber cuando finalice", ha reprochado Torrico, quien ha agregado que "las comunidades autónomas están desamparadas para poner en marcha la aplicación de medidas sanitarias".

Además, el edil ha apuntado que espera que "no tenga nada que ver con que haya este martes elecciones autonómicas en Madrid la decisión del Gobierno de España de no haber tomado ninguna medida y que no sorprenda el miércoles con algún tipo de cuestión excesivamente sorprendente".