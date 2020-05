Las sanciones disciplinarias a guardias civiles se multiplican por cuatro en el último año

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que el número de sanciones disciplinarias en el cuerpo casi se ha multiplicado por cuatro en el último año, al pasar de dos en 2018 a nueve por falta grave en la provincia a lo largo del ejercicio de 2019, según consta en el portal de transparencia.

El portavoz de la AUGC en Córdoba, Rafael Sánchez, ha explicado a el Día que la última vez que se llegó a ese número de sanciones desde 2007 fue siete años más tarde, es decir, en 2014, que fue "el año más negro en lo que se refiere a rigor disciplinario" en la Guardia Civil en la provincia.

Más información La Guardia Civil detiene a 22 personas en Puente Genil por cultivo y tráfico de droga

Además, ha destacado que "en 2019 no se ha llegado a superar ese triste récord porque uno de los expedientes instruidos finalizó sin sanción gracias a la actuación de los servicios jurídicos en defensa de una cabo primero".

En esos mismos datos oficiales se pone de manifiesto que entre 2007 y 2019, en la provincia de Córdoba el 91% de los expedientados pertenecen a la escala básica de cabos y guardias, mientras que solo el 7% son suboficiales y apenas un 2% oficiales.

"Se confirma así lo que AUGC lleva años denunciando, que el rigor disciplinario no afecta por igual a todos los componentes de la Guardia Civil, cuanto menor sea su graduación mayor es la posibilidad de ser expedientados y sancionados", ha reiterado. Sánchez, además, ha incidido en que "siempre afecta a la misma escala".

"Hay cosas que se pueden solucionar con una reprimenda, pero no con la apertura de un expediente disciplinario", ha insistido. Además, ha reconocido que con la actual Jefatura de la Guardia Civil en Córdoba "hay diálogo y no se puede comparar con otras" en las que, según ha dicho, no había tanta fluidez de comunicación.

El portavoz de la AUGC ha recordado también que en la Guardia Civil, "el régimen disciplinario se utiliza en ocasiones para castigar nimiedades carentes de relevancia, mientras que otras acciones de verdadera gravedad protagonizadas por algunos mandos quedan impunes o con escasa sanción".

No obstante, también ha reconocido que hay algunas situaciones y casos "en los que no cabe más que la sanción" al agente.

Según la información facilitada por la AUGC, en el último informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), órgano del Consejo de Europa, se refleja el elevado número de sanciones disciplinarias que se imponen en la Guardia Civil, entre 2006 y 2016 fueron 4.794 sanciones por faltas graves y muy graves, mientras que en la Policía Nacional durante el período de 2006 a 2015 hubo 1.659 sanciones, por lo que dicho órgano recomienda revisar el régimen disciplinario de la Guardia Civil para reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad.