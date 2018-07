AENA expedienta a una empresa por no dejar viajar al tenista Cisco García

El operador aeroportuario AENA ha abierto expediente a la empresa que presta el Servicio de Asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR) en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por no permitir que el tenista cordobés Cisco García embarcarse con su silla de ruedas. El joven cordobés denunció a la compañía Ryanair y al operador AENA porque no le permitieron coger un vuelo el pasado mes de abril a Lituania, donde iba a jugar un torneo de tenis argumentando que "no había nadie que pudiera llevar" su silla a la bodega y que tampoco podía embarcar con ella. El tenista se vio obligado a quedarse en tierra, según explica el Gobierno al grupo parlamentario de Ciudadanos en una respuesta fechada el 19 de julio.

El Ejecutivo explica que se ha iniciado un expediente "penalizador" dirigido a la empresa PMR, que ha asegurado que "se han adoptado las medidas necesarias, para que este tipo de circunstancias no vuelvan a producirse". Además, la empresa que presta los servicios de asistencia a personas con movilidad reducida en el aeropuerto ha reconocido que "la asistencia a este pasajero no se prestó dentro de los parámetros de calidad que el gestor aeroportuario requiere en todo momento de este servicio".

Asimismo, AENA se ha disculpado personalmente con el pasajero, según explica la respuesta a Ciudadanos, donde se asegura que el Servicio de Asistencia se ocupó de gestionar una atención personalizada en el Aeropuerto de Fráncfort donde hacían escala, tanto para el pasajero que viajaba en silla de ruedas, como para su acompañante y se hizo cargo de los gastos ocasionados.