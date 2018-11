Más de 5.000 personas desafían a la lluvia para pedir el fin de la violencia machista

Uno de los ámbitos a mejorar para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, según Vega, es "la educación , que es la base de todo" y, por ello, "tiene que haber compromiso, conciencia y formación. Una formación, ha insistido, que "no existe ni en la educación, ni en la judicatura, ni tampoco en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Representación desde la provincia

La manifestación contra la violencia de género ha reunido en Córdoba a numerosas asociaciones de diferentes municipios de la provincia. Entre ellas, el colectivo La Yedra, de Benamejí. Su presidenta, Pilar Campos, ha señalado que "a pesar de lo que está diluviando los hombres y mujeres de la provincia estamos aquí al pie del cañón".

Su presencia, detrás de una de las numerosas pancartas que se han visto en la manifestación, ha servido para demostrar que "estamos con las mujeres que han sido asesinadas este año y no pueden estar aquí y también por los hijos que también han sido asesinados", según ha expuesto.

"Tenemos que estar todos implicados porque es como se puede luchar contra esta lacra que surge por el mero hecho de ser mujer", ha añadido.

Otra de las asistentes a la manifestación ha sido Jacinta Castel, de la asociación de mujeres Josefa Alegre, de Ochavillo del Río, y quien durante buena parte del recorrido no ha parado de entregar lazos morados para mostrar su apoyo a la lucha contra la violencia de género.

"Tenemos que luchar por nosotras mismas. No puede haber ni una -mujer muerta- más", ha destacado y ha añadido que con este tipo de actos "los que nos tienen que escuchar son las instituciones porque si no, no avanzamos".

Castel ha explicado también que la de hoy es la primera vez en la que ha participado en la manifestación porque "quería ser parte de la lucha porque soy mujer".