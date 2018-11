Casi un millar de mujeres maltratadas cuenta con protección policial en Córdoba

El próximo domingo se celebra el Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres. Con motivo de esta jornada de reivindicación y denuncia, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ofreció ayer los datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén). Dicho informe, actualizado hasta el 16 de noviembre, detalla que, en la provincia, un total de 958 mujeres cuentan con protección policial activa contra su maltratador. El número de víctimas menores de edad que tienen que contar con dicho servicio ha caído con respecto al año pasado, pasando de 23 mujeres a 18. Dentro de ese total, según detalló la Subdelegación, sólo una mujer presenta riesgo extremo, mientras que ninguna está protegida por riesgo alto, 183 se encuentran en el rango medio y el resto se considera bajo. En cuanto a las medidas interpuestas a los agresores, el informe de Viogén detalla que hay instaladas un total de 161 pulseras.

Con respecto a aquellas víctimas que cuentan con órdenes de protección, según apuntó el Gobierno, casi el 81% está en el rango de riesgo bajo o no apreciado. Para la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, los datos que conforman este balance suponen un cierre de curso "alentador e inspirador". Aún así, el trabajo para acabar con la lacra que supone la violencia machista aún no se ha terminado, ni mucho menos. En este caso, según el balance, se ha detectado un "ligero incremento" de las denuncias. Esta subida puede proceder de dos factores, que se incrementen los casos de violencia de género o que suban las denuncias de los mismos.

Según el sistema Viogén, el rango de edades de las mujeres que han sufrido alguna agresión se mantiene estable en el tiempo. En este caso, ese rango más frecuente es el de víctimas de entre 31 y 45 años, seguido por el 18 a 30 años. Las menores de edad, en este caso, conforman el grupo menos numeroso.

"Apelando al Efecto Pigmalión [las expectativas y creencias de una persona influyen en el rendimiento de otra], queremos poner la mirada y el énfasis y reconocer y trasladar el avance fruto del trabajo, atención y empeño de muchas instituciones, organizaciones y personas, que confiamos en que la conciliación, el respeto y la convivencia pacífica es posible", manifestó Valenzuela.

Otro de los servicios a los que pueden acudir las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género es el 016. Este número de teléfono, gratuito y que no deja rastro ni en el terminal ni en la factura, ha recibido en lo que va de año 754 llamadas procedentes de la provincia de Córdoba. Además, más de 200 mujeres hacen uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección (Atenpro).

En cuanto a las beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda extraordinaria para mujeres víctimas de violencia machista, se han aprobado casi 300 en este ejercicio.

Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres, el Ayuntamiento celebró ayer un pleno extraordinario en el que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, leyó una declaración institucional con la que dejó claro que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género "no es suficiente". Ambrosio recordó que, en lo que va de año, 89 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas -ninguna en Córdoba-, así como diez menores, ocho niñas y dos niños. Por ello, la alcaldesa manifestó que ese Pacto de Estado no alcanza la difusión adecuada "si desde la institución más cercana, los ayuntamientos, no se rechazan las agresiones y a los agresores, no se conciencia a la ciudadanía de la desigualdad existente y no se forma a una sociedad en igualdad".

Para Ambrosio, es necesario que el Ayuntamiento lleve a cabo "gestos institucionales" que visualicen que "una sociedad no es democrática cuando la mitad de la misma está siendo acosada, insultada, violada, humillada, invisibilizada, maltratada psicológica y físicamente y asesinada". Por esto mismo, la regidora se comprometió, por su parte y por toda la corporación municipal, a llevar a cabo una serie de medidas. Ambrosio habló de eliminar el lenguaje sexista de toda documentación municipal, llevar a cabo campañas de concienciación en colegios e institutos, colocar a la entrada de la ciudad carteles donde se lea "Córdoba libre de violencias machistas", formar en esta materia a la Policía Local y coordinar las acciones de ésta con Guardia Civil y Policía Nacional y dotar con partida en los Presupuestos de 2019 una serie de campañas en este sentido.