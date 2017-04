Quien siembra vientos...

Vistos los últimos acontecimientos respecto a la relación entre la directiva del Córdoba y gran parte de su afición, no era de extrañar el frío ambiente -a pesar del incesante calor que ya se empieza a vivir en el estadio- que se respiraba en las gradas de El Arcángel. El sector de Incondicionales quedó mudo, como así habían comunicado previamente, y los aficionados que forman ese sector de animación asistieron al choque sentados, mientras su famoso bombo -ese que tanto molestó en el palco en el último partido en casa- vivió un partido tranquilo y mudo. Desde el sector de Brigadas Blanquiverdes tampoco se animó hasta bien entrado el choque, lo que contribuyó aún más a que el ambiente en el campo no fuese ni mucho menos el deseado cuando el equipo se está jugando la vida en la categoría. Todo ello mientras la plataforma CCF Somos Nosotros repartía octavillas informativas de su actividad entre los seguidores del conjunto blanquiverde.

Habrá quien ante la situación desatada opine que la afición debe seguir al lado de su equipo pase lo que pase. Y quizás no le falte razón. Pero no es menos cierto que la directiva del Córdoba ha hecho grandes esfuerzos por provocar una situación tan incómoda como la que se vive en la actualidad entorno al club. Desde la grada se sigue animando al equipo, pero las muestras de rechazo a la gestión de los González son cada vez más flagrantes y enérgicas. Ayer, la ya habitual pañolada en el minuto 54 pareció incluso más numerosa que en anteriores ocasiones, a pesar de que las gradas del coliseo ribereño no presentaban un aspecto muy imponente, más allá de lo que las engañosas cifras de asistencia oficial digan después.

Las actuaciones de la directiva están logrando enfangar un ambiente que no ayuda al equipo

El ambiente frío seguro que hizo sentirse extraños a Juan Carlos y Pedro, los dos futbolistas del Elche que regresaron a la que un día fue su casa. Ambos fueron bien recibidos por la hinchada cordobesista, como no podía ser de otra manera, pues ambos contribuyeron en parte importante al histórico ascenso que a Primera, que ahora parece tan lejano. El arquero y el extremo seguro que echaron en falta, aunque ayer jugara en su contra, el gran ambiente que vivieron tantas y tantas veces cuando vestían la camiseta blanquiverde.

Ahora la realidad del Córdoba es otra y en la situación actual, la crispación del aficionado es totalmente comprensible. Así lo asimiló Carrión en rueda de prensa, cuando se le preguntó por el ambiente frío en el estadio. El preparador blanquiverde no quiso valorar ese aspecto y alabó el apoyo de los muchos seguidores que siguen dando su calor al equipo, justo en un día en el que volvió a ser pitado al ser anunciado por la megafonía. Ni los jugadores ni el cuerpo técnico son los principales responsables de esa situación tan tensa, pero el papel de la directiva está consiguiendo enfangar el ambiente por completo. Y es que, ya lo dice el refrán, quien siembra vientos, recoge tempestades.