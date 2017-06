El Simec denuncia que el SAS sustituirá sólo al 8,8% de los médicos en Urgencias

Centros de salud cerrados por las tardes, cambios de médico de Atención Primaria para los usuarios, camas cerradas, reducción de las intervenciones quirúrgicas y profesionales que no dan abasto. Es la fotografía que cada año deja el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba y que, según los datos que ofreció ayer el Sindicato Médico (Simec), se volverá a repetir este 2017. La organización sindical denunció "la falta de transparencia en la información presentada por el SAS" y, en ese sentido, se refirió a que aún "no se sabe" las sustituciones que se realizarán en el Hospital Reina Sofía. El único dato que tiene el Simec es el facilitado por los propios facultativos: se va a suplir con seis profesionales a la plantilla de Urgencias del Reina Sofía, lo que representa el 8,8%. "Del resto (del hospital) no se sabe, se realizará como otros años, cortando las agendas y suspendiendo lo que se pueda demorar o diferir según su criterio", apunta el sindicato galeno.

Respecto a ese oscurantismo de la Consejería de Salud, el Simec indicó que en los hospitales "no se ofrecen los datos detallados" del Plan de Verano y "la información se está recabando con cuentagotas" pero por lo que ya se ha comunicado a los profesionales para adaptarles los turnos, "lo más destacable será la falta de personal también por un bajo porcentaje de contratos y sustituciones".

Algunos contratos no se pueden realizar por falta de facultativos en la bolsa de contratación

La Atención Primaria es el otro foco de preocupación del Simec, ya que en el Área Sanitaria Norte el SAS sólo suplirá al 6% de facultativos, en el Distrito Córdoba-Guadalquivir al 2,5% y en el Área Sanitaria Sur al 6%. Se trata de un "ligero incremento con respecto al año anterior" debido, según aclaró el sindicato, al proceso de interinización, que ha incrementado la plantilla que se necesita cubrir. "Pero ello no ha llevado a la cobertura necesaria para una atención de calidad y nuevamente este año soportaremos despacito los recortes de la Junta de Andalucía al sistema sanitario", apuntó.

El Simec aseveró que la información presentada por el SAS respecto al Plan de Vacaciones "no es más que una manipulación de las cifras que pretende confundir a los usuarios" y criticó que "la mala previsión de los gestores" provoca que algunos contratos no se puedan realizar por la falta de facultativos, que ya han aceptado contratos en otras comunidades autónomas con mejores condiciones que Andalucía. Esto conllevará que la plantilla tenga que asumir el "cupo de los compañeros no sustituidos", además de las jubilaciones e incapacidades temporales, "que tampoco se cubren".

El sindicato galeno manifestó que si no hay bastantes médicos, los centros de salud deberán organizar la atención "suspendiendo actividad, como se hace en los hospitales cuando no hay personal suficiente", pero en ningún caso "se debe obligar a los facultativos a realizar jornadas maratonianas que perjudican su salud y la de sus pacientes".

Los médicos de familia en Atención Primaria deben atender, según el Simec, hasta a tres cupos (pacientes asignados a cada facultativo) y "en muchos casos se deja la atención en manos de residentes". A esto hay que añadir que el 100% de los centros de salud de la provincia cerrará por las tardes y en la capital sólo permanecerán abiertos los de Fuensanta y Santa Rosa, por lo que "miles de pacientes deberán desplazarse a varios kilómetros para ser atendidos" en otras poblaciones.

En esa línea, si uno o varios de los profesionales están de vacaciones reglamentarias y no se contratan suficientes sustitutos, los que se queden trabajando tendrán que "pasar ambos cupos justo en el momento en el que los pueblos aumentan considerablemente su población por la afluencia de visitantes veraniegos", afectando esto en muchas ocasiones a su salud laboral.

Estas situaciones provocan "estrés, sobresfuerzo, falta de descanso, desplazamientos peligrosos y otras penosas y dañinas condiciones de trabajo que afectan y comprometen gravemente la correcta atención de los pacientes".