La Fiesta de los Patios se abre a las viviendas de uso turístico

El Ayuntamiento ha atajado salomónicamente el problema que se venía sucediendo durante los últimos años en la Fiesta de los Patios, en la que algunas de las viviendas que participaban en el concurso dedicaban parte de la misma a alojar a turistas, lo que contravenía las bases e incluso provocó alguna que otra denuncia. Y ha atajado el problema regulando en las bases qué tipos de viviendas con fines turísticos pueden inscribirse en el certamen y cuales no, echando mano de la normativa andaluza que regula tanto esas viviendas con fines turísticos como los apartamentos turísticos.

Según la misma, no podrá participar en el Concurso Municipal de Patios la vivienda que haya sido cedida en su totalidad en alquiler y sí podrá participar aquella en la que la persona propietaria viva en ella y que no supere las seis plazas -no pueden exceder tampoco de cuatro plazas por habitación-. Tampoco podrán participar en el concurso los apartamentos turísticos. Desde la Delegación de Promoción de la Ciudad se recuerda además que no podrán participar en el certamen, según las bases del mismo, "aquellos patios solicitados por entidades con ánimo de lucro o que pertenezcan o estén incluidos dentro de hoteles, restaurantes, bares, apartamentos turísticos o cualquier otro establecimiento de hostelería, así como aquellas casas cuyos solicitantes utilicen la marca patio publicitariamente para obtener beneficios mediante alquileres u otro tipo de actividades comerciales durante el periodo de desarrollo del concurso, estén inscritas o no en el Registro de la Junta de Andalucía". Tampoco podrán hacerlo, según las bases del certamen, aquellos patios cuya superficie de planta sea inferior a 19 metros cuadrados y los propietarios de los inmuebles que no habiten en la casa.

En las bases para la próxima edición se detalla que en esta ocasión el Concurso Municipal de Patios se desarrollará entre los próximos 1 y 13 de mayo en su horario habitual de apertura -todos los días desde las 11:00 hasta las 14:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00-. También que el límite de participación será de 55 patios y que los patios participantes en el mismo recibirán un accésit que oscilará, dependiendo de sus superficies, entre los 2.420 euros y los 3.300 euros. Los premios irán in crescendo desde los 1.000 euros que recibirá el que quede octavo en cada una de las categorías a los 3.000 que percibirá el ganador de cada categoría. El jurado se reservará otorgar o no una mención de honor de 4.000 euros.