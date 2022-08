Los viajes domingueros desde Córdoba a la playa se recuperan: "Nos hemos visto desbordados"

Los cordobeses han salido "en banda" este año a la playa. Las sucesivas y tempranas olas de calor y la caída de las últimas restricciones que pesaban sobre el turismo por la pandemia han hecho que las empresas que organizan los viajes domingueros a los destinos de arena, sol y mar se hayan visto "desbordados" este verano en Córdoba.

Con la inflación y la subida de los precios y un presupuesto mucho más ajustado para organizar largas vacaciones alejadas de la provincia o fuera del país, muchas familias tuvieron que repensar los planes previstos y los viajes de ida y vuelta, que son siempre bien recibidos por los cordobeses, esta vez fueron como un oasis en el desierto.

"Después de dos años había muchas ganas", comenta el gerente de la agencia de viajes cordobesa Tour Ocio 2016, Óscar Sánchez. Y aunque en 2020 y 2021 sí se organizaron algunos viajes, fue apenas este año cuando finalmente las vacunas llegaron a toda la población y todas las restricciones, menos la de usar mascarilla en el transporte público, cayeron, lo que propició que más cordobeses optaran por esta opción.

Se están alcanzando ya los números del año 2019, lo confirma también Rocío Espinosa, que lleva la agencia Viajes Fátima, y que asegura que el sector "se ha recuperado ligeramente", al menos en este producto.

Sin embargo, no se puede hablar del todo sobre recuperación en el sector, afirma Óscar Sánchez, porque la inflación no va a permitir que los empresarios y los transportistas perciban el mismo beneficio que hace tres años. En su agencia han alcanzado un acuerdo con la empresa de autobuses que les brinda el servicio para reducir los beneficios de ambas partes y no tener que subir tanto los precios al cliente. Al menos así han conseguido hacerlo este año, con unos precios que van desde los 10 euros por persona en los días de semana y 11 euros los fines de semana, que suben unos euros más si el destino es más lejano: Cádiz o Huelva.

En Viajes Fátima han aplicado el mismo acuerdo y "estamos asumiendo esa subida ya que no hemos encarecido los precios de estas excursiones", explica Espinosa y agrega que "en 2019 un domingo a la playa eran 12 euros y en 2022 un domingo a la playa son 12 euros". Con todo ello, alerta de que "los números no salen, se está trabajando prácticamente al costo".

En Excursiones José y Silvia, una empresa familiar que lleva ya cinco años trabajando con viajes de ida y vuelta a la costa gaditana y malagueña y es de las más conocidas por los cordobeses, se ha tenido que subir el precio en los viajes, solo un euro, porque "es lógico, todo lo demás ha subido". La gerente de la empresa, Silvia García Calero explica que los números "se van pareciendo a 2019" y lo achaca a "las ganas" que tenían sus clientes de retomar este tipo de excursiones, muy típicas del verano cordobés.

Las empresas que organizan estos viajes tienen salidas varios días a la semana, algunas incluyen los martes, los jueves, que cada vez suman más clientes, y los fines de semana, sábados y domingos, que son, y coinciden todas las empresas, los días de mayor demanda. En algunas, como José y Silvia, salen hasta tres autobuses o más, de acuerdo a la demanda, en Tour Ocio 2016 hasta cuatro autocares y Viajes Fátima ha alcanzado a llevar unas 250 personas al día aproximadamente, con cinco vehículos.

Los destinos favoritos

Los destinos favoritos de los cordobeses suelen estar asociados a dos características: buena infraestructura: baños públicos suficientes, posibilidad de alquilar hamacas, comercios cerca, duchas o seguridad y a la economía: chiringuitos a pie de playa con buenos precios. Muchas playas de Málaga lo cumplen, entre ellas El Palo, que es de las más demandadas. En ello coinciden las tres empresas, que la mencionan de primera por el buen precio de sus espetos de sardina.

El Rincón de la Victoria es también muy popular entre los cordobeses que hacen excursiones por su infraestructura y Torremolinos por su ambiente, mientras que para estancias los cordobeses siempre escogen Fuengirola. En el caso de Cádiz son populares Chiclana, el Palmar de Vejer y Matalascañas en el caso de Huelva, una provincia que cada vez tiene más fans por su ambiente más familiar y desmasificado.

Las excursiones a la playa todavía no se acaban. La mayoría de las empresas estiran la temporada al menos hasta los primeros días de septiembre, aunque muchas otras se alargan aún más si el tiempo acompaña y la demanda continúa.